Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DEL WEEKEND 12-14 APRILE

Napoli – Termina un lungo fine settimana iniziato venerdì sera con un anticipo in Under 18 e concluso quest’oggi con un raggruppamento femminile e

sei sfide di campionato tra cui due derby tra compagini campane svoltisi rispettivamente in Serie C1 ed in Serie B.

Under 16

Di scena in mattinata i due recuperi del terzo turno di conference non disputati lo scorso weekend. Nello scontro tra le seconde classificate dei due

gironi, l’Amatori Torre del Greco la spunta sul campo dei Normanni. Vincono, anch’essi in trasferta, i ragazzi del IV Circolo Benevento che confermano

il primato del Girone 2 espugnando il Villaggio del Rugby di Bagnoli contro il Napoli Afragola.

Under 18

Gara di ritorno della fase suppletiva. Nell’anticipo serale di venerdì 12, termina in parità la sfida del Girone 3 targata FIR Puglia tra la

franchigia del Grande Salento e la formazione delle Tigri Bari, quest’ultima già qualificata alla fase successiva.

Under 18 Femminile

Il calendario ha proposto il decimo turno di campionato in quel di Campobasso, sul terreno di gioco dell’ “ex Romagnoli”. Vincono il raggruppamento le

ragazze del Tetras, registrando così un’importante vittoria per la classifica quando mancano oramai soltanto tre giornate al termine.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie C1 – Poule Promozione

Derby campano quest’oggi tra l’Amatori Torre del Greco ed i Dragoni Sanniti. Ad avere la meglio è la formazione di San Giorgio del Sannio che difende

così la vetta del girone con una prova arrembante nella seconda frazione di gara.

Serie B

Domenica rovente per le compagini regionali: la Partenope non riesce nell’impresa di fermare il Villa Pamphili, seconda forza del torneo che insegue

il Napoli Afragola. La capolista invece continua la corsa in testa al Gruppo 4 aggiudicandosi in trasferta il derby con l’Arechi.

RISULTATI

UNDER 16

NORMANNI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 29 – 33 (5-5) arbitro GARGIULO

NAPOLI AFRAGOLA – IV CIRCOLO BENEVENTO = 5 – 58 (1-10) arbitro PUGLIA

UNDER 18

VESUVIO – AMATORI TORRE DEL GRECO = non disputata – arbitro GIANNATTASIO

GRANDE SALENTO – TIGRI BARI = 24 – 24 (4-3) arbitro MANIGRASSO

UNDER 18 FEMMINILE

1′ TETRAS – 2′ PARTENOPE / HAMMERS CAMPOBASSO arbitri COVELLI – TOMACIELLO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE C1 – GIRONE H – POULE PROMOZIONE

AMATORI TORRE DEL GRECO – DRAGONI SANNITI = 0 – 24 arbitro LICCARDI

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – ARVALIA VILLA PAMPHILI = 17 – 29 arbitro PALOMBI

ARECHI – NAPOLI AFRAGOLA = 0 – 81 arbitro MEO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2268352949888924/?type=3&theater )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7652&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7652&key=1d697f77a155fce3e977f6d5ee3e605e&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)