Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 13-14 OTTOBRE

Napoli – Finalmente in campo. Hanno preso il via tutti i campionati in regione: dalla Serie A al minirugby il movimento campano si è messo in moto

questo weekend animando i campi da gioco di tutto il territorio. Due intense giornate di attività partite ieri con i più piccoli del minirugby e

terminate da pochi minuti con le ultime mete realizzate in Serie C1.

Under 16

Seconda giornata di campionato. Nel girone A due successi esterni: prima vittoria per l’IVPC Benevento che espugna il “Margiotta-Minelli” di Mercato

San Severino superando i Normanni e primo successo anche per i Dragoni Sanniti che vincono a Campobasso. Nel Girone B invece si affermano le

formazioni di casa: vincono Partenope e Pozzuoli avendo la meglio rispettivamente su Scampia ed Amatori Torre del Greco.

Under 16 femminile – Campionato Interregionale

Nella prima tappa stagionale disputatasi al Villaggio del Rugby di Bagnoli, le padrone di casa dell’Amatori Napoli terminano in cima alla classifica

la giornata.

Under 18

Al debutto del torneo si è disputata una sola sfida: il derby tutto pugliese tra le Tigri Bari e la franchigia del Grande Salento è stato

conquistato dai padroni di casa.

Serie C2

Turno inaugurale del campionato di base del movimento regionale seniores. Partono subito con un successo Spartacus Social Club, Partenope, Hammers

Campobasso e Battipaglia.

Serie C1

Il torneo inizia con due vittorie per le formazioni casalinghe ed un inusuale pareggio. Ad impattare sul pari sono IV Circolo Benevento e CLAN S.

Maria Capua Vetere, mentre registrano la prima vittoria all’esordio stagionale i Dragoni Sanniti e l’Amatori Torre del Greco.

Coppa Italia Femminile Seniores

Prima tappa del trofeo organizzata dall’Amatori Napoli. Le padrone di casa conquistano la classifica di tappa.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Nella seconda giornata di campionato i sanniti dell’IPVC Benevento non riescono ad avere la meglio sui pari età della Polisportiva Lazio.

Serie B

Inizia il campionato con una netta vittoria l’Amatori Napoli, che supera davanti al pubblico amico il CLC Messina.

Serie A Femminile

Debutto amaro per le “leonesse” di Torre del Greco: l’Unione Capitolina esce vittoriosa dal Comunale di Boscotrecase.

Serie A

Esordio positivo per l’IVPC Benevento: vittoria al Pacevecchia contro i Cavalieri Union Prato Sesto.

RISULTATI

UNDER 16

PARTENOPE – SCAMPIA = 45 – 12 (7-2) arbitro AMBROSIO

NORMANNI – IVPC BENEVENTO = 5 – 59 (1-9) arbitro ESPOSITO

HAMMERS CAMPOBASSO – DRAGONI SANNITI = 19 – 24 (3-4) arbitro SARRACINO

CFC POZZUOLI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 31 – 21 (5-3) arbitro TAVASSI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ SCAMPIA – 3′ PARTENOPE – 4′ AFRAGOLA arbitri TUCCI – GARGANO

UNDER 18

DRAGONI SANNITI – AMATORI TORRE DEL GRECO – non disputata arbitro PUGLIA

TIGRI BARI – GRANDE SALENTO = 10 – 7 (2-1) arbitro GIANNOCCARO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

AVELLINO – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 12 – 38 (2-6) arbitro D’ORSI

PARTENOPE – DRAGHI = 55 – 0 (9-0) arbitro PANARIELLO

HAMMERS CAMPOBASSO – ZONA ORIENTALE SALERNO = 25 – 23 (4-2) arbitro COVELLI

BALIANO TILES AMATORI AGRO – BATTIPAGLIA = 8 – 29 (1-5) arbitro FIORETTI

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

AMATORI TORRE DEL GRECO – VESUVIO = 57 – 5 (8-1) arbitro RUSSO

IV CIRCOLO BENEVENTO – CLAN S. MARIA CAPUA VETERE = 19 – 19 (3-3) arbitro AMBROSIO

DRAGONI SANNITI – NAPOLI AFRAGOLA = 25 – 18 (3-2) arbitro CASCIELLO

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ ZONA ORIENTALE SALERNO arbitro PEPE

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 ELITE

IVPC BENEVENTO – POL. LAZIO 1927 = 5 – 64 (1-10) arbitro DE MARTINO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – CLC MESSINA = 55 – 7 arbitro IMBRIACO

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – UR CAPITOLINA = 0 – 51 arbitro GIANNATTASIO

SERIE A – GIRONE 3

IVPC BENEVENTO – CAVALIERI UNION PRATO SESTO = 26 – 20 arbitro ROSELLA

