Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 17-18 NOVEMBRE

Napoli – Non conosce sosta il movimento della palla ovale campana. Due raggruppamenti, tredici gare, ed oltre settanta mete realizzate: questo il

bilancio del fine settimana sui campi della regione dalla Under 16 alla Serie B.

Under 16

Quinta ed ultima giornata della nuova formula del torneo. Nel girone A il IV Circolo Benevento si aggiudica il derby cittadino contro l’IVPC Benevento

e chiude così in vetta da imbattuta. Vincono anche i Normanni con i pari età del Campobasso. Nel girone B altro derby cittadino con la Partenope che

supera il Napoli Afragola e chiude imbattuta il girone.

Under 16 femminile – Campionato Interregionale

Si è disputata ieri sabato 17 novembre all’Albricci di Napoli la terza giornata della competizione. Le ragazze dell’Amatori Napoli conquistano la

classifica di tappa.

Under 18

Con il campionato a riposo si è disputato l’anticipo tra Partenope e Grande Salento con i padroni di casa che superano agevolmente la franchigia

pugliese.

Serie C2

Tre le gare disputate nella quarta giornata. Vittorie per Partenope, Spartacus ed Angri, con i salernitani che registrano il primo successo

stagionale.

Serie C1

Prima giornata del girone di ritorno. Ancora vittorioso l’Amatori Torre del Greco che porta a sei i successi consecutivi vincendo sul campo del

Vesuvio. Nella parte alta della classifica vincono anche i Dragoni Sanniti sul campo del Napoli Afragola, mentre il CLAN S. Maria Capua Vetere vince

davanti al proprio pubblico contro il IV Circolo Benevento.

Coppa Italia Femminile Seniores

Al “Margiotta e Minelli” di Mercato San Severino si è svolta la quarta tappa del torneo. Prima in classifica di giornata l’Amatori Napoli davanti

alla Zona Orientale Salerno.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie B

Una vittoria ed una sconfitta per le compagini campane: il Napoli Afragola vince contro il Paganica, l’Arechi viene superato dal CLC Messina.

RISULTATI

UNDER 16

IV CIRCOLO BENEVENTO – IVPC BENEVENTO = 17 – 14 (2-2) arbitro CERINO

NORMANNI – HAMMERS CAMPOBASSO = 41 – 17 (7-3) arbitro PANARIELLO

PARTENOPE – NAPOLI AFRAGOLA = 17 – 12 (3-2) arbitro GARGIULO

CFC POZZUOLI – SCAMPIA sospesa – arbitro TAVASSI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ PARTENOPE – 3′ AFRAGOLA arbitri ESPOSITO – DI MAIO

UNDER 18

PARTENOPE – GRANDE SALENTO = 46 – 7 (8-1) arbitro PUGLIA

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

PARTENOPE – AVELLINO = 81 – 12 (11-2) arbitro MENNELLA

ZONA ORIENTALE SALERNO – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 14 – 17 (2-1) arbitro RUSSO

DRAGHI – BALIANO TILES AMATORI AGRO = 5 – 36 (1-5) arbitro COVELLI

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

VESUVIO – AMATORI TORRE DEL GRECO = 3 – 53 (0-9) arbitro LICCARDI

CLAN S. MARIA CAPUA VETERE – IV CIRCOLO BENEVENTO = 34 – 28 (5-4) arbitro D’ORSI

NAPOLI AFRAGOLA – DRAGONI SANNITI = 19 – 26 (3-4) arbitro DE MARTINO

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1′ AMATORI NAPOLI 1 – 2′ ZONA ORIENTALE SALERNO arbitri RADETICH – D’ANDRIA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – POL. PAGANICA = 24 – 21 (4-1) arbitro MECONI

ARECHI – CLC MESSINA = 10 – 18 arbitro TAGGI

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2055137854543769/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro oderno di Serie C1 CLAN Santa Maria Capua Vetere – IV Circolo

Benevento / Photo Credit: Giuseppe Ricciardella

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7559&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7559&key=e2b1a9e09aa7f92c3aff5d8dbaf01094&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)