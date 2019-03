Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 2-3-MARZO

Napoli – Primo weekend di marzo con nove categorie scese in campo sui campi da gioco della regione.

Under 16 Femminile – Campionato Interregionale

L’Amatori Napoli vince la tappa casalinga disputata sabato al Villaggio del Rugby di Bagnoli.

Under 16

Penultimo turno della seconda fase di campionato. Nella Poule 1 la Partenope si aggiudica il derby contro il Napoli Afragola. Nella Poule 2 vince

restando ancora imbattuto il IV Circolo Benevento che espugna Campobasso. Successo anche per i Dragoni Sanniti sui Normanni.

Under 18

Nel posticipo serale di domenica 3, i Dragoni Sanniti si impongono in trasferta sui pari età del Vesuvio.

Serie C2 – Girone Campania

Undicesima giornata. Nello scontro al vertice gli Hammers Campobasso superano il Battipaglia e si piazzano al comando del girone sorpassando proprio i

salernitani. Seppur distaccate, continuano ad inseguire Partenope e Spartacus che vincono rispettivamente con Avellino e Zona Orientale Salerno.

Successo anche per l’Amatori Agro contro i Draghi.

Serie C1 – Poule Passaggio

Nel recupero del 24 febbraio, il IV Circolo vince in trasferta contro il Napoli Afragola.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 16 Elite

Domenica amara per le campane: il Napoli Afragola cede contro la Capitolina, l’IVPC Benevento nulla può contro l’Experience Rugby School L’Aquila.

Serie C1 – Poule Promozione

Nel derby campano tra Dragoni Sanniti ed Amatori Torre del Greco, la spuntano i padroni di casa in un’avvincente sfida testa a testa.

Serie B

Una vittoria ed una sconfitta per le compagini della Campania: davanti al proprio pubblico il Napoli Afragola supera il CUS Catania e continua ad

inseguire la capolista Arvalia Villa Pamphili che vince in casa dell’Arechi.

Serie A

Al Pacevecchia passa il Pesaro: la quinta forza del torneo supera l’IVPC Benevento.

RISULTATI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ PARTENOPE arbitro MAZIO

UNDER 16

CFC POZZUOLI – AMATORI TORRE DEL GRECO sospesa – arbitro RADETICH

PARTENOPE – NAPOLI AFRAGOLA = 69 – 14 (11-2) arbitro TAVASSI

HAMMERS CAMPOBASSO – IV CIRCOLO BENEVENTO = 22 – 41 (4-7) arbitro AQUINO

DRAGONI SANNITI – NORMANNI = 29 – 20 (5-4) arbitro DI MAIO

UNDER 18

VESUVIO – DRAGONI SANNITI = 8 – 41 (1-7) arbitro SILVESTRO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

AVELLINO – PARTENOPE = 7 – 53 (1-9) arbitro PUGLIA

SPARTACUS SOCIAL CLUB – ZONA ORIENTALE SALERNO = 14 – 5 (2-1) arbitro MENNELLA

BALIANO TILES AMATORI AGRO – DRAGHI = 42 – 5 (6-1) arbitro COVELLI

HAMMERS CAMPOBASSO – BATTIPAGLIA = 41 – 29 (6-5) arbitro PACIFICO

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE PASSAGGIO

NAPOLI AFRAGOLA – IV CIRCOLO BENEVENTO = 18 – 21 (3-3) arbitro D’ORSI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – U.R. CAPITOLINA = 12 – 42 arbitro SILVESTRO

IVPC BENEVENTO – EXPERIENCE SCHOOL L’AQUILA = 0 – 92 (0-14) arbitro CERINO

SERIE C1 – GIRONE H – POULE PROMOZIONE

DRAGONI SANNITI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 24 – 22 arbitro GIANNATTASIO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – CUS CATANIA = 38 – 15 arbitro MECONI

ARECHI – ARVALIA VILLA PAMPHILI = 12 – 36 arbitro SCOPELLITI

SERIE A – GIRONE 3

IVPC BENEVENTO – PESARO = 27 – 43 arbitro FRANCO

