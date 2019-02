Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 23-24 FEBBRAIO

Napoli – Sette partite disputate in regione nell’ultimo weekend di febbraio. Si è giocato esclusivamente nelle categorie giovanili con i campionati

seniores a riposo.

Under 16

Con due gare rinviate per allerta meteo, si sono disputate una partita sabato ed una quest’oggi. Nell’anticipo di ieri 23 febbraio, gli Hammers

Campobasso superano i Normanni. E’ di oggi invece la vittoria dell’Amatori Torre del Greco ai danni della Partenope.

Under 18

Due le sfide in programma in data odierna, dove salta il fattore campo. Vincono infatti in trasferta le Tigri Bari ai danni del Vesuvio e la Partenope

in terra pugliese contro il Grande Salento.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 16 Elite

Nel derby campano tra IVCP Benevento e Napoli Afragola hanno la meglio i partenopei.

Under 18 Elite

Bilancio positivo per le compagini regionali. Il Napoli Afragola pareggia in casa con la Polisportiva Lazio. Vittoria per l’IVPC Benevento che supera

tra le mura amiche l’U.R. L’Aquila.

RISULTATI

UNDER 16

HAMMERS CAMPOBASSO – NORMANNI = 24 – 20 (4-4) arbitro COVELLI

NAPOLI AFRAGOLA – CFC POZZUOLI = rinviata – arbitro TOMACIELLO

DRAGONI SANNITI – IV CIRCOLO BENEVENTO = rinviata – arbitro MENNELLA

AMATORI TORRE DEL GRECO – PARTENOPE = 30 – 22 (4-4) arbitro BERTOLOTTO

UNDER 18

GRANDE SALENTO – PARTENOPE = 7 – 45 (1-7) arbitro MENGA

VESUVIO – TIGRI BARI = 0 – 60 (0-10) arbitro GARGIULO

SERIE C 1 – POULE PASSAGGIO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – VESUVIO = non disputata – arbitro AMBROSIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 ELITE

IVPC BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 14 – 26 arbitro LICCARDI

UNDER 18 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – POL. LAZIO = 22 – 22 (3-4) arbitro ESPOSITO

IVPC BENEVENTO – L’AQUILA = 24 – 19 arbitro GIANNATTASIO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2196780770379476/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro odierno di Under 16 Amatori Torre del Greco – Partenope / Photo

Credit: Michele Malafronte

