Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 26-27 GENNAIO

Napoli – Dieci categorie in campo e due raggruppamenti per un totale di oltre venti sfide disputate in regione questo fine settimana, che combacia

con l’ultimo weekend di gennaio.

Under 16 femminile – Campionato Interregionale

Settima tappa del torneo, disputata sabato 26 all’Albricci di Napoli. Chiudono in vetta al raggruppamento di giornata le ragazze dell’Amatori Napoli.

Under 16

Secondo turno della seconda fase regionale. Nella Poule 1 la Partenope si aggiudica agevolmente il derby cittadino in casa del Napoli Afragola

nell’anticipo di sabato. Vittoria anche per l’Amatori Torre del Greco ai danni del Pozzuoli. Nella Poule 2 vincono ambedue le compagini di casa: IV

Circolo Benevento e Normanni.

Serie C2

Il campionato giunge alla nona giornata. Permane l’imbattibilità degli Hammers Campobasso che superano in trasferta i Draghi Telese. Vince anche la

capolista Battipaglia contro lo Spartacus, mentre si ferma la Partenope che cade in casa contro l’Amatori Agro. Nella seconda metà della classifica

vince la Zona Orientale Salerno contro l’Avellino.

Serie C1

Quattro squadre al debutto nella Poule passaggio che sancirà la permanenza nel torneo. Partono subito con un importante successo il IV Circolo

Benevento ed il CLAN Santa Maria Capua Vetere.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 16 Elite

Bilancio agrodolce per le campane: i giovani dell’IVPC Benevento superano i pari età del Club Amatori Catania, mentre il Napoli Afragola cede il

passo alla franchigia del Colleferro Appia.

Under 18 Elite

La Primavera Rugby passa per soli tre punti al Villaggio del Rugby contro i padroni di casa del Napoli Afragola.

Serie C1 – Girone H – Poule promozione

Esordio vincente per i Dragoni Sanniti che superano nettamente tra le mura amiche il CUS Cosenza.

Serie B

La compagine salernitana dell’Arechi nulla può contro gli universitari del CUS Catania.

Serie A

Al Pacevecchia l’IVPC Benevento viene sconfitto di misura dall’Amatori Alghero

RISULTATI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ PARTENOPE – 3′ AFRAGOLA arbitro BORRELLI

UNDER 16

NAPOLI AFRAGOLA – PARTENOPE = 12 – 89 (2-15) arbitro COVELLI

AMATORI TORRE DEL GRECO – CFC POZZUOLI = 15 – 5 (2-1) arbitro COVELLI

IV CIRCOLO BENEVENTO – HAMMERS CAMPOBASSO = 67 – 12 (11-2) arbitro TAVASSI

NORMANNI – DRAGONI SANNITI = 34 – 15 (6-2) arbitro BERTOLOTTO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

ZONA ORIENTALE SALERNO – AVELLINO = 45 – 23 (7-3) arbitro RUSSO

PARTENOPE – BALIANO TILES AMATORI AGRO = 12 – 13 (2-1) arbitro CASCIELLO

BATTIPAGLIA – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 12 – 0 arbitro CERINO

DRAGHI – HAMMERS CAMPOBASSO = 7 – 46 (1-8) arbitro MENNELLA

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE PASSAGGIO

IV CIRCOLO BENEVENTO – VESUVIO = 32 – 8 (4-1) arbitro SALIERNO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – NAPOLI AFRAGOLA = 11 – 10 (1-1) arbitro SILVESTRO

COPPA ITALIA SENIORES FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ ZONA ORIENTALE SALERNO arbitro PUGLIA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – COLLEFERRO APPIA = 5 – 19 arbitro PANARIELLO

IVPC BENEVENTO – CLUB AMATORI CATANIA = 34 – 12 (6-2) arbitro ESPOSITO

UNDER 18 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – PRIMAVERA RUGBY = 13 – 19 arbitro GIANNATTASIO

SERIE C1 – GIRONE H – POULE PROMOZIONE

DRAGONI SANNITI – CUS COSENZA = 36 – 0 arbitro DE MARTINO

SERIE B – GIRONE 4

ARECHI – CUS CATANIA = 12 – 70 arbitro MEO

SERIE A – GIRONE 3

IVPC BENEVENTO – AMATORI ALGHERO = 17 – 20 arbitro NOBILE

