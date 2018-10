Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 27-28 OTTOBRE

Napoli – L’ultimo weekend ovale di ottobre è stato caratterizzato dalle avverse condizioni meteo che hanno reso complicate le condizioni di gioco

sui campi della Campania. Nonostante i diluvi ed il fango, sono state portate a termine tutte le gare in programma.

Under 16

Nella quarta giornata di campionato iniziano a delinearsi le classifiche dei due gironi che si chiuderanno nel prossimo turno in programma tra venti

giorni. Nel gruppo A il IV Circolo Benevento centra la terza vittoria restando imbattuta in vetta alla classifica, registra invece la prima vittoria

stagionale la franchigia dei Normanni. Nel gruppo B continua a vincere la capolista Napoli Afragola, con i ragazzi dell’Amatori Torre del Greco che si

aggiudicano il primo successo dell’anno.

Under 16 femminile – Campionato Interregionale

Si è disputata ieri sabato 27 ottobre la seconda tappa stagionale organizzata all’Albricci dalla Partenope. Si aggiudicano la classifica le ragazze

dell’Amatori Napoli davanti alle padrone di casa.

Under 18

Terza giornata. Le Tigri Bari superano agevolmente il Vesuvio, mentre l’Amatori Torre del Greco nulla può a Boscotrecase contro la capolista Grande

Salento.

Serie C2

Due vittorie casalinghe e due esterne nel secondo turno. Vincono davanti al proprio pubblico gli Hammers Campobasso e lo Spartacus. Vittorie corsare

per la Zona Orientale Salerno e per la Partenope cadetta.

Serie C1

Dopo tre giornate continua il cammino vittorioso dell’Amatori Torre del Greco che cala il tris vincendo in terra sannita contro il IV Circolo.

Impattano sul 19 pari le formazioni del CLAN Santa Maria Capua Vetere e dei Dragoni Sanniti.

Coppa Italia Femminile Seniores

La Zona Orientale Salerno ha organizzato la seconda tappa della manifestazione. A conquistare la classifica odierna sono le ragazze della squadra 1

dell’Amatori Napoli.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Pomeriggio avaro di soddisfazioni per le formazioni campane: l’IVPC Benevento cade contro la Roma Legio XV ed il Napoli Afragola viene sconfitto dalla

Roma Olimpic.

Serie B

Successo casalingo per la Partenope, che all’Albricci ha la meglio dei siciliani del CLC Messina.

Serie A

Sconfitta per l’IVPC Benevento: la Primavera Roma passa al Pacevecchia.

RISULTATI

UNDER 16

IV CIRCOLO BENEVENTO – HAMMERS CAMPOBASSO = 33 – 0 (5-0) arbitro BORRELLI

DRAGONI SANNITI – NORMANNI = 5 – 24 (1-4) arbitro IACOMINO

NAPOLI AFRAGOLA – CFC POZZUOLI = 60 – 17 (10-3) arbitro DI MAIO

AMATORI TORRE DEL GRECO – SCAMPIA = 20 – 5 (2-1) arbitro TAVASSI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ PARTENOPE – arbitri TAGLE – TUCCI

UNDER 18

TIGRI BARI – VESUVIO = 59 – 0 (9-0) arbitro COVELLI

AMATORI TORRE DEL GRECO – GRANDE SALENTO = 10 – 27 (2-5) arbitro PUGLIA

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

AVELLINO – ZONA ORIENTALE SALERNO = 12 – 47 (2-7) arbitro PANARIELLO

BALIANO TILES AMATORI AGRO – PARTENOPE = 8 – 29 (1-5) arbitro FIORETTI

SPARTACUS SOCIAL CLUB – BATTIPAGLIA = 14 – 10 (2-2) arbitro D’ORSI

HAMMERS CAMPOBASSO – DRAGHI = 70 – 0 (12-0) arbitro MENNELLA

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

NAPOLI AFRAGOLA – VESUVIO non disputata – arbitro DE MARTINO

CLAN S. MARIA CAPUA VETERE – DRAGONI SANNITI = 19 – 19 (3-3) arbitro LICCARDI

IV CIRCOLO BENEVENTO – AMATORI TORRE DEL GRECO = 0 – 17 (0-3) arbitro RUSSO

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1′ AMATORI NAPOLI 1 – 2′ AMATORI NAPOLI 2 – 3′ ZONA ORIENTALE SALERNO – 4′ ARECHI – arbitri D’ANDRIA – ESPOSITO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 ELITE

IVPC BENEVENTO – ROMA LEGIO XV = 10 – 40 arbitro CERINO

NAPOLI AFRAGOLA – ROMA OLIMPIC = 5 – 18 arbitro GIANNATTASIO

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – CLC MESSINA = 27 – 12 (4-0) arbitro CARRERA

SERIE A – GIRONE 3

IVPC BENEVENTO – PRIMAVERA ROMA = 12 – 20 arbitro ODOARDI

