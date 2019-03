Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 30-31 MARZO

Napoli – Termina marzo e con esso termina anche il torneo di Serie C2. Procedono tutti gli altri campionati: nel weekend in Campania sono scese in

campo le squadre dalla Serie B all’Under 16.

Under 16

Giornata numero 2 della formula conference. Continuano a vincere le due formazioni che conducono il girone 1: la Partenope supera in trasferta i

Dragoni Sanniti, così come l’Amatori Torre del Greco è corsara in terra sannita contro il IV Circolo Benevento. Termina con un pareggio invece la

sfida tra le quarte in classifica dei due raggruppamenti: Hammers Campobasso e Pozzuoli si fermano sul 27 pari.

Under 16 Femminile

Continua il torneo delle giovani rugbiste. Oggi all’Albricci la tappa organizzata dalla Partenope ha ospitato anche la compagine siciliana delle Iron

Ladies Palermo, che terminano in cima alla classifica la giornata.

Serie C2 – Girone Campania

Si conclude oggi il campionato seniores che rappresenta il primo livello di accesso al rugby agonistico regionale. Vince il Battipaglia che supera in

casa agevolmente l’Avellino. Sconfitta esterna invece per gli Hammers Campobasso contro l’Amatori Agro. Chiude il torneo con un successo casalingo lo

Spartacus Social Club contro la compagine cadetta della Partenope. Vince anche la Zona Orientale Salerno sul campo dei Draghi Telese.

Serie C1 – Poule Passaggio

Unica gara odierna in programma negli spareggi per la permanenza nel girone 1 della Serie C regionale, la sfida dell’Arena Mennea di Ariano Irpino: i

padroni di casa del IV Circolo Benevento superano la formazione cadetta del Napoli Afragola.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 16 Elite

Weekend da archiviare rapidamente per le compagini campane. Nell’anticipo di sabato il Napoli Afragola nulla può tra le mura amiche contro gli

aquilani del’Experience Rugby School. Oggi debacle interna per i ragazzi dell’IVPC Benevento contro i romani della Capitolina.

Under 18 Elite

Sfida tra il Napoli Afragola ed il CUS Catania: all’ottantesimo sono i locali ad avere la meglio.

Serie C1 – Poule Promozione

Sconfitta interna per l’Amatori Torre del Greco che cede il passo ai pugliesi delle Tigri Bari.

Serie B

Record stagionale per la Partenope che registra la sesta vittoria consecutiva battendo all’Albricci l’Avezzano.

RISULTATI

UNDER 16

DRAGONI SANNITI – PARTENOPE = 7 – 51 (1-9) arbitro AQUINO

IV CIRCOLO BENEVENTO – AMATORI TORRE DEL GRECO = 17 – 30 (3-4) arbitro DI MAIO

HAMMERS CAMPOBASSO – CFC POZZUOLI = 27 – 27 (5-5) arbitro COVELLI

NORMANNI – NAPOLI AFRAGOLA = non disputata – arbitro ESPOSITO M.

UNDER 16 FEMMINILE

1′ IRON LADIES PALERMO – 2′ AMATORI NAPOLI – 3′ PARTENOPE – 4′ AFRAGOLA arbitro TAGLE

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

BATTIPAGLIA – AVELLINO = 95 – 10 (15-2) arbitro CALABRITTO

BALIANO TILES AMATORI AGRO – HAMMERS CAMPOBASSO = 17 – 12 (3-2) arbitro GIANNATTASIO

DRAGHI – ZONA ORIENTALE SALERNO = 12 – 48 (2-7) arbitro LICCARDI

SPARTACUS SOCIAL CLUB – PARTENOPE = 14 – 8 (1-1) arbitro CERINO

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE PASSAGGIO

IV CIRCOLO BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 40 – 3 (6-0) arbitro ESPOSITO C.

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – EXPERIENCE SCHOOL L’AQUILA = 7 – 43 (1-7) arbitro COVELLI

IVPC BENEVENTO – UR CAPITOLINA = 0 – 67 arbitro PUGLIA

UNDER 18 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – CUS CATANIA = 21 – 7 arbitro AMBROSIO

SERIE C1 – GIRONE H – POULE PROMOZIONE

AMATORI TORRE DEL GRECO – TIGRI BARI = 15 – 21 arbitro CEROLINI

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – AVEZZANO = 41 – 12 arbitro ARNONE

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2247619815295571/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro di Serie C2 Draghi – Zona Orientale Salerno / Photo Credit: Mauro Di

Rubbo Photo

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7650&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7650&key=363bdeec048c21b83f0b6a8e4a748cdf&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)