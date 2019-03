Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA 9-10 MARZO

Napoli – Intenso fine settimana di gare sui campi da gioco della Campania: diciassette gare ed un raggruppamento hanno animato il movimento

regionale dall’Under 16 alla Serie B.

Under 16

Nei due anticipi disputati sabato 9 vincono l’Amatori Torre del Greco in trasferta contro il Napoli Afragola e la Partenope in casa contro il

Pozzuoli. Oggi successi per IV Circolo Benevento e Dragoni Sanniti che vincono rispettivamente contro Normanni ed Hammers Campobasso.

Under 18

Due le sfide in programma in un incrocio parallelo tra Campania e Puglia: i Dragoni Sanniti tra le mura amiche superano il Grande Salento. Sconfitta

interna invece per l’Amatori Torre del Greco che cede il passo alle Tigri Bari.

Under 18 Femminile

Settima tappa del torneo, svoltasi quest’oggi a San Salvo Marina in provincia di Chieti. Si aggiudicano la classifica di giornata le ragazze

dell’Amatori Napoli.

Serie C2 – Girone Campania

Il quinto turno di ritorno registra un nuovo avvicendamento in cima alla classifica. Il Battipaglia torna in vetta grazie al successo esterno nel

derby salernitano contro la Zona Orientale. Gli Hammers Campobasso inciampano a Napoli in casa della Partenope cadetta, lasciando appunto il primato.

Vittorie anche per lo Spartacus Social Club in casa contro i Draghi e per l’Amatori Agro in trasferta contro l’Avellino.

Serie C1 – Poule Passaggio

Nella sfida tra la cadetta del Napoli Afragola ed il CLAN Santa Maria Capua Vetere hanno la meglio gli ospiti in una sfida molto combattuta sin dalle

prime battute di gioco.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 16 Elite

Bilancio agrodolce per le campane: vince il Napoli Afragola contro l’Amatori Catania. Sconfitta per l’IVPC Benevento contro la franchigia del

Colleferro.

Under 18 Elite

Domenica a trazione negativa per le compagini regionali. Il Napoli Afragola nulla può contro la Legio Invicta XV. Cedono il passo anche i ragazzi

dell’IVPC Benevento contro i pari età della Capitolina.

Serie C1 – Poule Promozione

L’Amatori Torre del Greco registra un’importante vittoria contro il Ragusa.

Serie B

All’Albricci successo della Partenope contro il Frascati, quinta forza del campionato.

RISULTATI

UNDER 16

NAPOLI AFRAGOLA – AMATORI TORRE DEL GRECO = 5 – 42 (1-8) arbitro TOMACIELLO

PARTENOPE – CFC POZZUOLI = 48 – 5 (8-1) arbitro DI MAIO

IV CIRCOLO BENEVENTO – NORMANNI = 38 – 19 (6-3) arbitro CALABRITTO

HAMMERS CAMPOBASSO – DRAGONI SANNITI = 15 – 17 (3-2) arbitro AQUINO

UNDER 18

DRAGONI SANNITI – GRANDE SALENTO = 46 – 12 (6-2) arbitro PUGLIA

AMATORI TORRE DEL GRECO – TIGRI BARI = 5 – 34 (1-6) arbitro COVELLI

UNDER 18 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ TETRAS – 3′ LE LONGOBARDE – 4′ PARTENOPE – HAMMERS CAMPOBASSO arbitri GIURINA – PAOLUCCI

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

AVELLINO – BALIANO TILES AMATORI AGRO = 8 – 36 (1-5) arbitro FIORETTI

ZONA ORIENTALE SALERNO – BATTIPAGLIA = 10 – 24 (1-4) arbitro MENNELLA

PARTENOPE – HAMMERS CAMPOBASSO = 15 – 10 (2-2) arbitro RUSSO

SPARTACUS SOCIAL CLUB – DRAGHI = 29 – 13 (5-1) arbitro SILVESTRO

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE PASSAGGIO

NAPOLI AFRAGOLA – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 9 – 15 (0-3) arbitro GIANNATTASIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – AMATORI CATANIA = 29 – 5 arbitro GIANNATTASIO

IVPC BENEVENTO – COLLEFERRO = 0 – 56 arbitro PANARIELLO

UNDER 18 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – LEGIO INVICTA XV = 12 – 66 arbitro CERINO

IVPC BENEVENTO – UR CAPITOLINA = 26 – 36 arbitro LICCARDI

SERIE C1 – GIRONE H – POULE PROMOZIONE

AMATORI TORRE DEL GRECO – RAGUSA UNION = 16 – 11 arbitro MEO

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – FRASCATI RC = 12 – 6 arbitro POMPA

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2216798581711028/?type=3&theater )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7639&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7639&key=393bb88dbedfa63201541ed44a208ce3&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)