RISULTATI DEL WEEKEND 4-5 NOVEMBRE

Napoli – Primo fine settimana di novembre che ha visto impegnate tutte le formazioni del rugby campano. Dalla Serie A Femminile ai campionati

giovanili il movimento regionale della palla ovale è sceso in campo.

Serie C1

Torneo al giro di boa che vede la Partenope sempre più capolista solitaria. Nella prima gara di andata infatti i napoletani si affermano conquistando

l’intera posta in palio contro i Dragoni Sanniti. Vittorie sofferte tra le mura amiche per il CLAN di Santa Maria Capua Vetere che supera i Due

Principati e per l’Amatori Torre del Greco che vince contro il Vesuvio.

Serie C2

Nella quarta giornata di andata vincono le prime due in classifica: il Napoli Afragola supera la Sarnese ed il IV Circolo vince contro la Zona

Orientale. Vincono anche lo Spartacus corsaro a Campobasso e l’Angri che registra il primo successo stagionale contro la formazione internazionale dei

militari della NATO.

Under 18

Terzo turno di campionato che conferma la forza del IV Circolo: arriva la terza vittoria di fila in trasferta contro gli Hammers Campobasso. Vittoria

anche per i ragazzi del CLAN che superano i pari età del Vesuvio davanti al pubblico amico.

Under 16

Ben 39 mete in quattro gare nella terza di andata. In vetta confermano l’imbattibilità i ragazzi del Napoli Afragola, mentre inseguono con tre

vittorie convincenti il Vesuvio, il IV Circolo ed i Normanni.

Campionato Interregionale Under 16 Femminile

Terzo raggruppamento del girone disputatosi sabato presso il Villaggio del Rugby di Napoli. Si aggiudicano la tappa le padrone di casa dell’Amatori

Napoli.

Altri campionati

Domenica amara per le sfide disputate in Regione non organizzate dal Comitato regionale. In Serie A femminile l’Old Napoli cede il passo alle ragazze

del Bologna Rugby. In Serie B il Napoli Afragola cede la seconda piazza in classifica al Villa Pamphili e l’Arechi non riesce a tener testa alla

capolista Capitolina. Le formazioni giovanili della Capitolina fanno bottino pieno superando in Under 18 Elite il Napoli Afragola ed in Under 16 Elite

la franchigia dei Borbonici.

SERIE C 1 – Girone H – Poule Campania

AMATORI TORRE DEL GRECO – VESUVIO = 25 – 19 (4-3) Arbitro LICCARDI

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – DUE PRINCIPATI = 26 – 12 (4-2) Arb. SALVO ROSSI

PARTENOPE – DRAGONI SANNITI = 38 – 5 (6-1) Arb. LOMBARDI

SERIE C 2 – Girone Campania

IV CIRCOLO BENEVENTO – ZONA ORIENTALE SALERNO = 26 – 10 (4-1) Arb. SALIERNO

BALIANO TILES AMATORI ANGRI – NATO LIONS = 19 – 17 (3-3) Arb. CASCIELLO

NAPOLI AFRAGOLA – CAVALIERI SARNESE = 36 – 7 (6-1) Arb. D’ORSI

HAMMERS CAMPOBASSO – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 7 – 12 (1-2) Arb. GIANNATTASIO

UNDER 18

HAMMERS CAMPOBASSO – IV CIRCOLO BENEVENTO = 22 – 38 (4-6) Arb. CALABRITTO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – VESUVIO = 19 – 10 (3-2) Arb. COVELLI

UNDER 16

IV CIRCOLO BENEVENTO – FORTITUDO EURITMICA = 61 – 8 (11-1) Arb. PUGLIA

DRAGONI SANNITI – VESUVIO = 10 – 43 (2-7) Arb. AMBROSIO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – NORMANNI = 13 – 24 (2-4) Arb. ESPOSITO

CFC POZZUOLI – NAPOLI AFRAGOLA = 12 – 58 (2-10) Arb. MENNELLA

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ AMATORI TORRE DEL GRECO – 3′ AFRAGOLA – 4′ FORTITUDO EURITMICA Arbitri AMBROSIO – PUGLIA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

OLD NAPOLI – BOLOGNA = 0 – 74 Arb. TAGGI

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – VILLA PAMPHILI = 17 – 22 Arb. PASSACANTANDO

ARECHI – U.R. CAPITOLINA = 10 – 39 Arb. DI FEBO

UNDER 18 – CAMPIONATO ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – U.R. CAPITOLINA = 21 – 41 (3-6) Arb. DI BLASIO

UNDER 16 – CAMPIONATO ELITE

BORBONICI – U.R. CAPITOLINA = 0 – 55 (0-9) Arb. SILVESTRO

