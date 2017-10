Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 1 OTTOBRE

Napoli – Inizia ufficialmente la stagione agonistica 2017-2018 in Campania. Il movimento ovale regionale è sceso in campo debuttando in Serie A

maschile e femminile, in Serie B ed in Serie C1. Nel prossimo weekend si aggiungerà anche la Serie C2 con la giornata inaugurale.

Serie C1

Nella Poule Campania del girone H partono con una vittoria esterna l’Amatori Torre del Greco e la Partenope Napoli. Esordio con successo casalingo per

la neopromossa franchigia dei Due Principati.

Altri campionati

Nei tornei non organizzati dal Comitato Campano si registrano le sconfitte del Benevento in serie A maschile e dell’Old Napoli in A femminile. In

Serie B esordio amaro per la neopromossa Arechi. Conquista la vittoria la Under16 del Napoli Afragola nelle finali del torneo di categoria per

l’accesso al girone Elite.

SERIE C 1 – Girone H – Poule Campania

ARBITRO

VESUVIO

AMATORI TORRE DEL GRECO

21 – 23 (2-2)

AMBROSIO

DUE PRINCIPATI

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE

24 – 17 (4-3)

LOMBARDI

DRAGONI SANNITI

PARTENOPE

20 – 32 (2-6)

DI BLASIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano disputate in Regione

SERIE A – GIRONE 4

BENEVENTO

GRAN SASSO

19 – 24

CHIRNOAGA

SERIE A FEMMNILE – GIRONE 2

OLD NAPOLI

I PUMA BISENZIO

0 – 50

GIANGREGORIO

SERIE B – GIRONE 4

ARECHI

POL. PAGANICA

5 – 49

FRONTINI

UNDER 16 – FINALI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO ELITE

NAPOLI AFRAGOLA

CIVITAVECCHIA

61 – 7

CERINO

CONDIVIDI SUI SOCIAL I RISULTATI (

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459.1073741828.171665056224401/1566994060024820/?type=3&theater )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=6707&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=6707&key=d2e728659ab74c8ad15fd1081cd11d10&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)