Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DI DOMENICA 10 FEBBRAIO

Napoli – Giornata ovale a ritmi ridotti con la pausa dovuta alle gare interne delle Nazionali Azzurre nei rispettivi Sei Nazioni di categoria. In

regione si è approfittato per recuperare ed anticipare alcune gare in aggiunta alla programmazione ordinaria della Poule Passaggio di Serie C1.

Under 16 femminile – Campionato Interregionale

Questa mattina al Villaggio del Rugby di Napoli si è anticipato l’ottavo turno in programma nel prossimo weekend. A conquistare la classifica di

tappa sono le ragazze dell’Amatori Napoli.

Under 18

La sfida disputata tra i Dragoni Sanniti e la Partenope Napoli è il recupero dello scorso 3 febbraio. All’ottantesimo sono i napoletani ad

aggiudicarsi il match.

Serie C2

Nell’ultimo recupero ad oggi in sospeso del torneo, si sono sfidati gli Hammers Campobasso e la formazione cadetta della Partenope, rispettivamente

seconda e terza forza del campionato. Hanno la meglio i padroni di casa che staccano così i loro diretti inseguitori e agganciano il Battipaglia in

vetta alla classifica.

Serie C1 – Poule Passaggio

Secondo turno del girone di andata. Bis del IV Circolo Benevento che vince in casa contro il CLAN Santa Maria Capua Vetere. Primo successo invece per

la squadra cadetta del Napoli Afragola che supera in trasferta il Vesuvio.

RISULTATI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ PARTENOPE arbitro GARGANO

UNDER 18

DRAGONI SANNITI – PARTENOPE = 7 – 27 (1-5) arbitro SALIERNO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

HAMMERS CAMPOBASSO – PARTENOPE = 28 – 19 (4-3) arbitro D’ORSI

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE PASSAGGIO

VESUVIO – NAPOLI AFRAGOLA = 0 – 51 (0-9) arbitro DE MARTINO

IV CIRCOLO BENEVENTO – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 20 – 7 (3-1) arbitro CERINO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2175158642541689/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro odierno di Serie C2 Hammers Campobasso – Partenope / Photo Credit:

Hammers Rugby Campobasso

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7620&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7620&key=5e716eaf18696dffa209b57646131731&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)