Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 10 GIUGNO

Napoli – Ultimo weekend di attività agonistica sui campi da rugby della Campania per la stagione 2017-2018. L’epilogo di un’annata rugbistica

intensa e ricca di soddisfazioni per il movimento regionale ha avuto luogo nella cornice verde del campo “Manganelli” all’interno del Parco Santo

Spirito di Avellino, dove la giovane Società della Zona Orientale Salerno ha organizzato la tappa conclusiva di Coppa Campania per le categorie

Seniores, Under18 ed Under16.

Undici in totale le formazioni che sono scese in campo e che hanno animato il parco avellinese per circa otto ore di gioco.

Coppa Campania a 7 Seniores

Nella tappa conclusiva la squadra della Partenope vince nuovamente il raggruppamento bissando il successo del turno precedente.

Coppa Campania a 7 Under 18

Dopo il successo nelle sfide del secondo turno, la franchigia dei Borbonici chiude nuovamente la classifica di tappa davanti a tutti.

Coppa Campania a 7 Under 16

I casertani del CLAN di Santa Maria Capua Vetere si aggiudicano la classifica di tappa odierna avendo la meglio sugli avversari di altre quattro

compagini.

RISULTATI

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 SENIORES

1′ PARTENOPE – 2′ ARECHI – 3′ VESUVIO – 4′ ZONA ORIENTALE SALERNO – Arbitri DE MARTINO – DI BLASIO – GARGIULO – SILVESTRO

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 UNDER 18

1′ BORBONICI – 2′ CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arbitro SILVESTRO

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 UNDER 16

1′ CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – 2′ NAPOLI AFRAGOLA – 3′ VESUVIO – 4′ NORMANNI – 5′ CFC POZZUOLI – Arbitri DE MARTINO – DI BLASIO – GARGIULO –

SILVESTRO

