Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 11 NOVEMBRE

Napoli – Entusiasmo, tanta passione e bel tempo sui rettangoli di gioco della Campania in questo fine settimana. A scendere in campo il movimento

femminile con la Serie A e l’Under 18, mentre gli uomini si sono sfidati sui campi di serie C1.

Under 18 Femminile

Nella sua seconda giornata il torneo si trasferisce a Campobasso. Classifica di tappa conquistata dalle ragazze abruzzesi del Tetras, quinte le

padrone di casa delle Hammers Campobasso.

Serie C1

Termina il girone d’andata della prima fase. Chiude al comando nel giro di boa l’Amatori Torre del Greco che sigla la quinta vittoria stagionale su

cinque gare disputate vincendo contro il CLAN Santa Maria Capua Vetere. Vincono anche i Dragoni Sanniti con il Vesuvio confermandosi in seconda

piazza, mentre il IV Circolo Benevento cede il terzo posto in classifica alla formazione cadetta del Napoli Afragola cadendo nello scontro diretto al

Villaggio del Rugby.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie A Femminile

Le “Leonesse” dell’Amatori Torre del Greco per un soffio non conquistano la prima vittoria dell’anno contro Le Puma Bisenzio.

RISULTATI

UNDER 18 FEMMINILE

1′ TETRAS – 2′ AMATORI NAPOLI – 3 ‘ LE LONGOBARDE – 4′ PARTENOPE – 5’ HAMMERS CAMPOBASSO – arbitri MENNELLA – BORRELLI

SERIE C 1

DRAGONI SANNITI – VESUVIO = 60 – 0 (10-0) arbitro ESPOSITO

NAPOLI AFRAGOLA – IV CIRCOLO BENEVENTO = 28 – 12 (5-2) arbitro CERINO

AMATORI TORRE DEL GRECO – CLAN S. MARIA CAPUA VETERE = 30 – 22 (5-3) arbitro AMBROSIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A FEMMINILE

AMATORI TORRE DEL GRECO – I PUMA BISENZIO = 25 – 29 arbitro PACIFICO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2045712132153008/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro oderno di Serie C1 Dragoni Sanniti – Vesuvio / Photo Credit: Emiliano

Servodidio

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7557&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7557&key=5918207b3cac2ba3f49085dd471f78ea&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)