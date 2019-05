Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DI DOMENICA 12 MAGGIO

Napoli – Cala il sipario su diversi tornei, su tutti la Serie B maschile che con l’ultima giornata disputata in casa, il Napoli Afragola festeggia

lo storico approdo in Serie A. In mattinata scese in campo le categorie Under 16 maschile e femminile, l’Under 18 e la Coppa Italia Femminile

Seniores.

Under 16

I ragazzi della Partenope superando i pari età del IV Circolo Benevento nella finale di ritorno del campionato, si aggiudicano il titolo di campioni

regionali ed accedono alle finali C.A.L. in cui sfideranno le migliori formazioni di Abruzzo e Lazio.

Nei due recuperi dello scorso 28 aprile, vincono chiudendo la stagione col sorriso l’Amatori Torre del Greco ed i Dragoni Sanniti.

Under 16 Femminile

Nel raggruppamento di Santa Maria Capua Vetere, ospitato dalle ragazze del CLAN, l’Amatori Napoli vince la classifica di giornata.

Coppa Italia Seniores Femminile

Ultimo turno: con la vittoria odierna le ragazze dell’Amatori Napoli chiudono in vetta la manifestazione.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Fase Interregionale

La Partenope supera agevolmente la franchigia dei Lions Alto Lazio nella seconda fase interregionale del campionato di categoria.

Serie B

Ventesima vittoria su ventidue disputate: questo il bottino del Napoli Afragola che con il successo odierno sul Frascati R.C. celebra il salto di

categoria davanti al pubblico festante del Villaggio del Rugby.

RISULTATI

UNDER 16 – SPAREGGIO ACCESSO FINALI C.A.L.

PARTENOPE – IV CIRCOLO BENEVENTO = 15 – 8 (3-1) arbitro GIANNATTASIO

UNDER 16

HAMMERS CAMPOBASSO – AMATORI TORRE DEL GRECO = 12 – 29 (2-4) arbitro POLESE

DRAGONI SANNITI – NAPOLI AFRAGOLA = 29 – 24 (5-4) arbitro TOMACIELLO

UNDER 16 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – 3′ PARTENOPE arbitri PUGLIA – SCOGNAMIGLIO

COPPA ITALIA SENIORES FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ ZONA ORIENTALE SALERNO arbitro TAVASSI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 – FASE INTERREGIONALE

PARTENOPE – LIONS ALTO LAZIO = 45 – 0 arbitro GARGIULO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – FRASCATI R.C. = 23 – 15 arbitro SALIERNO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2312471702143715/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa alla tappa del torneo under 16 Femminile / Photo Credit: Rugby CLAN Santa Maria

Capua Vetere

