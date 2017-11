Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 12 NOVEMBRE

Napoli – Con i campionati regionali maggiori fermi per dare spazio alla Nazionale nei Crédit Agricole Cariparma Test Match 2017, il movimento

campano è sceso in campo per recuperare due gare rinviate nelle giornate precedenti in C2 ed Under 18.

Serie C2

Ad Angri i padroni di casa degli Stallions hanno ceduto il passo alla Polisportiva Sarnese che all’ottantesimo si è imposta per 36-3 nel recupero

dello scorso 22 ottobre. Prima vittoria stagionale per i Cavalieri, mentre sfuma l’occasione per la formazione di Angri di conquistarsi la quarta

piazza del torneo in solitudine.

Under 18

Nella sfida tra le franchigie delle province di Salerno e Napoli, i Borbonici si impongono in casa dei Normanni registrando la seconda vittoria

stagionale ed agguantando il CLAN S. Maria Capua Vetere in seconda posizione, con ancora una gara da recuperare.

Altri campionati

Per le gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato regionale si comunicano i seguenti risultati: in Serie A femminile le Leonesse

dell’Amatori Torre del Greco non riescono ad affermarsi contro le Belve Nero Verdi de L’Aquila. Nei tornei Elite il Benevento sabato ha vinto contro

la Roma Olimpic per la categoria Under 18, mentre non riesce a compiere il bis in Under 16 contro i pari età del Frascati quest’oggi.

SERIE C2 – Girone Campania

BALIANO TILES AMATORI ANGRI – CAVALIERI SARNESE = 3 – 36 (0-6) arbitro LOMBARDI

UNDER 18

NORMANNI – BORBONICI = 0 – 55 (0-9) arb. PACIFICO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – BELVE NERO VERDI = 7 – 37 arb. DE MARTINO

UNDER 18 – CAMPIONATO ELITE

US BENEVENTO – ROMA OLIMPIC = 43 – 0 arb. CERINO

UNDER 16 – CAMPIONATO ELITE

US BENEVENTO – FRASCATI R.C. = 12 – 43 arb. D’ORSI

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

