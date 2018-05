Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 13 MAGGIO

Napoli – Con i campionati seniores oramai quasi tutti conclusi, il weekend ovale in Campania ha visto protagonisti i rugbisti più giovani e le

formazioni femminili, queste ultime incontratesi nella tappa di Coppa Italia svolta questa mattina in Molise.

Coppa Italia Femminile a 7

Nell’ottavo turno di Coppa Italia Femminile di rugby seven, a Campobasso le padrone di casa delle Hammers vengono superate dal Vesuvio nell’unica gara

di giornata.

Altri campionati

Per le partite svoltesi in Campania ma di competenza federale nazionale si è giocato in tre categorie.

L’Arechi chiude tra le mura amiche il campionato di Serie B salutando il proprio pubblico con una sconfitta contro il Villa Pamphili.

Per la fase interregionale Under 18, la franchigia territoriale dei Borbonici supera agevolmente la formazione barese delle Tigri accedendo alle

semifinali per l’accesso all’Elite della stagione ventura.

In Under 16 si è disputata al Villaggio del Rugby di Bagnoli il ritorno della semifinale C.A.L. (Campania – Abruzzo – Lazio) tra i ragazzi del Napoli

Afragola ed i pari età del Colleferro, con gli ospiti che hanno avuto la meglio bissando l’esito della gara di andata.

RISULTATI

COPPA ITALIA FEMMINILE A 7

1′ VESUVIO – 2′ HAMMERS CAMPOBASSO – Arbitri COVELLI – BOTTICELLA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE B – GIRONE 4

ARECHI – ARVALIA VILLA PAMPHILI = 28 – 61 Arbitro SALIERNO

UNDER 18 – FASE INTERREGIONALE

BORBONICI – TIGRI BARI = 100 – 0 Arb. CERINO

UNDER 16 – SEMIFINALE C.A.L.

NAPOLI AFRAGOLA – COLLEFERRO = 15 – 28 Arb. LOMBARDI

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

