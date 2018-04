Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo

RISULTATI DI DOMENICA 15 APRILE

Napoli – Si chiude un nuovo weekend di rugby animato dal popolo ovale campano. Dalla Serie A Maschile e Femminile fino ai campionati giovanili, si

sono disputate tredici gare su quindici programmate nel territorio regionale.

Serie C1 – Poule Passaggio

Nella giornata conclusiva e con i verdetti già sanciti, vincono l’Amatori Torre del Greco sul campo dei Dragoni Sanniti ed il Vesuvio contro i Due

Principati.

Serie C2 – Girone Campania

Ultimo turno di campionato. Il Napoli Afragola, già vincitore del girone, sigla contro l’Amatori Angri la tredicesima vittoria su quattordici gare

disputate. In terra molisana si afferma il IV Circolo, conquistando definitivamente la seconda posizione in classifica. Vince anche lo Spartacus che

ha a disposizione ancora due gare da recuperare.

Under 18

Quarta e penultima giornata di seconda fase. Con il CLAN S. Maria Capua Vetere a riposo, vince tra le mura amiche il IV Circolo Benevento contro la

franchigia salernitana dei Normanni.

Altri campionati

Tutte le squadre campane che militano nelle categorie di competenza nazionale F.I.R. sono scese in campo.

In Serie A il Benevento supera i Cavalieri Prato al Pacevecchia per il girone maschile, mentre nel torneo femminile l’Old Napoli viene sconfitto dalla

compagine delle Donne Etrusche.

Nel girone 4 della Serie B i ragazzi dell’Arechi scrivono una pagina positiva della storia del club vincendo la prima partita in Serie B avendo la

meglio dell’Avezzano.

Nella Poule Promozione di Serie C1 la Partenope si aggiudica il derby con il CLAN di Santa Maria Capua Vetere.

Per ciò che concerne i tornei Elite giovanili, in Under 18 il Napoli Afragola non riesce a superare la Polisportiva L’Aquila davanti al proprio

pubblico del Villaggio del Rugby. In Under 16 giornata agrodolce per le campane: i Borbonici vengono sconfitti dalla Pol. L’Aquila, mentre i ragazzi

del Benevento superano i pari età della Primavera Rugby.

RISULTATI

SERIE C 1 – Poule Passaggio

VESUVIO – DUE PRINCIPATI = 23 – 15 (3-2) Arbitro GARGIULO

DRAGONI SANNITI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 25 – 34 (4-5) Arb. SILVESTRO

SERIE C 2 – Girone Campania

NAPOLI AFRAGOLA – BALIANO TILES AMATORI ANGRI = 27 – 7 (5-1) Arb. GIANNATTASIO

HAMMERS CAMPOBASSO – IV CIRCOLO BENEVENTO = 10 – 15 (1-2) Arb. SALVO ROSSI

SPARTACUS SOCIAL CLUB – POLISPORTIVA SARNESE = 25 – 15 (3-0) Arb. CASCIELLO

ZONA ORIENTALE SALERNO – NATO LIONS = non disputata Arb. COVELLI

UNDER 18

BORBONICI – HAMMERS CAMPOBASSO = sospesa Arb. DI MAIO

IV CIRCOLO BENEVENTO – NORMANNI = 26 – 24 (4-4) Arb. AMBROSIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A POULE PROMOZIONE

US BENEVENTO – CAVALIERI PRATO = 24 – 22 Arb. ODOARDI

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

OLD NAPOLI – DONNE ETRUSCHE = 10 – 43 Arb. MASINI

SERIE B – GIRONE 4

ARECHI – AVEZZANO = 38 – 3 Arb. ROMANO

SERIE C 1 – POULE PROMOZIONE

PARTENOPE – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 55 – 8 (9-1) Arb. CERINO

UNDER 18 – CAMPIONATO ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – POL. L’AQUILA = 14 – 33 (2-5) Arb. D’ORSI

UNDER 16 – CAMPIONATO ELITE

BORBONICI – POL. L’AQUILA = 0 – 41 Arb. PACIFICO

US BENEVENTO – PRIMAVERA RUGBY = 17 – 14 Arb. LOMBARDI

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

