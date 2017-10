Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 15 OTTOBRE

Napoli – Domenica al gran completo per il movimento regionale campano di rugby. Tutte le categorie sono scese in campo, con il debutto dei

campionati regionali di Under 18 ed Under 16 e con la Coppa Italia Femminile Under 16.

Serie C1

Terza giornata e terza vittoria di fila della Partenope che supera agevolmente il Vesuvio tra le mura amiche. Vince in casa anche il CLAN di S. Maria

Capua Vetere superando i Dragoni Sanniti, mentre l’Amatori Torre del Greco conquista la vittoria sul campo dei Due Principati.

Serie C2

Secondo turno che conferma gli esordi vincenti della scorsa settimana di Napoli Afragola e IV Circolo Benevento che fanno il bis sui rispettivi campi

di casa. Pareggio tra le debuttanti Angri e Zona Orientale Salerno.

Under 18

Giornata d’esordio per il torneo giovanile che registra la larga vittoria dei Borbonici ai danni degli Hammers di Campobasso. Vince anche il IV

Circolo di Benevento in trasferta a Santa Maria Capua Vetere.

Under 16

Al debutto in campionato partono subito con un successo in trasferta il IV Circolo ed il Napoli Afragola. Sfruttano al massimo il fattore campo

vincendo con ampio margine il Pozzuoli ed i Dragoni Sanniti.

Coppa Italia Under 16 Femminile

Primo concentramento di rugby a sette per le giovani rugbiste campane che se lo aggiudica la formazione dell’Amatori Napoli.

Altri campionati

Nelle gare che si disputano in Camapania per i tornei non organizzati dal Comitato regionale si registra la sconfitta casalinga delle ragazze dell’Old

Napoli; in Serie B l’Arechi viene sconfitto dal Messina; mentre nei tornei Elite di categoria l’US Benevento vince in casa sia in Under 16 sia in

Under 18.

SERIE C 1 – Girone H – Poule Campania

PARTENOPE – VESUVIO = 53 – 3 (9-0) arbitro CASCIELLO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – DRAGONI SANNITI = 22 – 10 (4-1) arbitro LICCARDI

DUE PRINCIPATI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 12 – 29 (2-5) SILVESTRO

SERIE C 2 – Girone Campania

IV CIRCOLO BENEVENTO – SPARTACUS = 36 – 10 (6-2) arbitro AMBROSIO

NAPOLI AFRAGOLA CADETTA – HAMMERS CAMPOBASSO = 55 – 15 (8-2) arbitro D’ORSI

POLISPORTIVA SARNESE – NATO LIONS = sospesa arbitro DI MAIO

BALIANO TILES ANGRI – ZONA ORIENTALE SALERNO = 10 – 10 (1-2) arbitro COVELLI

UNDER 18

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – IV CIRCOLO BENEVENTO = 20 – 24 (3-4) arbitro LICCARDI

BORBONICI – HAMMERS CAMPOBASSO = 78 – 12 (14-2) arbitro RUSSO

UNDER 16

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – IV CIRCOLO BENEVENTO = 13 – 18 (1-3) arbitro MENNELLA

POZZUOLI – FORTITUDO EURITMICA = 70 – 5 (12-1) arbitro MELITO

DRAGONI SANNITI – NORMANNI = 61 – 12 (9-2) arbitro BORRELLI

VESUVIO – NAPOLI AFRAGOLA = 18 – 34 (2-6) arbitro PEPE

COPPA ITALIA UNDER 16 FEMMINILE – 1′ tappa

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ AFRAGOLA – 3′ AMATORI TORRE DEL GRECO – 4′ FORTITUDO EURITMICA arbitri D’ORSI – LOMBARDI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A FEMMNILE – GIRONE 2

OLD NAPOLI – MONTEVIRGINIO = 0 – 75 arbitro PANARIELLO

SERIE B – GIRONE 4

ARECHI – CLC MESSINA = 16 – 31 arbitro CARRERA

UNDER 18 – CAMPIONATO ELITE

US BENEVENTO – CUS CATANIA = 22 – 20 arbitro GARGIULO

UNDER 16 – CAMPIONATO ELITE

US BENEVENTO – RAGUSA = 26 – 17 arbitro GIANNATTASIO

CONDIVIDI SUI SOCIAL I RISULTATI (

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459.1073741828.171665056224401/1580072185383674/?type=3&theater )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=6736&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=6736&key=8e0ac98ad1d158bc0b84403693728ec8&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)