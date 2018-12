Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 16 DICEMBRE

Napoli – Le rigide temperature invernali non hanno fermato il movimento della palla ovale campana. Sono scese in campo regolarmente tutte le

categorie dando vita ad un solido filo conduttore intriso di agonismo dalla Serie A Femminile all’Under 16: forti emozioni a Napoli con il derby

cittadino in Serie B ed entusiasmo alle stelle nei tornei di Under 18 e Serie C2 con la chiusura dei gironi d’andata.

Under 16 femminile – Campionato Interregionale

Nella quinta tappa di campionato, le padrone di casa dell’Amatori Napoli chiudono in vetta la classifica di giornata.

Under 18

In Puglia i Dragoni Sanniti riescono ad espugnare per un solo punto il campo del Grande Salento.

Serie C2

Turno conclusivo della prima fase. Al giro di boa gli Hammers Campobasso con il successo casalingo sull’Amatori Agro si candidano potenzialmente a

scalare la vetta del girone in solitaria con due gare da recuperare ed ancora imbattuti. Vince la Partenope cadetta che al momento è virtualmente

prima, così come il Battipaglia che vincendo ad Avellino continua ad insidiare le prime posizioni della classifica. Successo anche per la Zona

Orientale Salerno che chiude il girone d’andata agganciandosi alla parte alta del raggruppamento.

Serie C1

Nella penultima giornata di campionato lo scontro al vertice tra la capolista Amatori Torre del Greco ed i Dragoni Sanniti, sancisce la fine

dell’imbattibilità stagionale dei torresi che cadono per la prima volta lasciando recuperare qualche punto di distacco ai diretti inseguitori

beneventani. Nella sfida per la terza piazza la formazione cadetta del Napoli Afragola s’impone sul CLAN Santa Maria Capua Vetere.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 16 – Spareggio accesso Elite

Nella gara di andata del turno di spareggio per l’accesso al torneo Elite di categoria, l’IVPC Benevento vince il primo round contro il CLC Messina.

Under 18 Elite

Giornata nefasta per il Napoli Afragola che cade tra le mura amiche contro la Capitolina.

Serie B

Terzo derby stagionale in regione, questa volta tutto napoletano: all’Albricci il Napoli Afragola s’impone sulla Partenope.

Serie A Femminile

Nulla da fare per le leonesse dell’Amatori Torre del Greco contro il CUS Ferrara.

RISULTATI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ PARTENOPE – 3′ AFRAGOLA arbitri GARGANO – BORRELLI

UNDER 18

GRANDE SALENTO – DRAGONI SANNITI = 19 – 20 (3-3) arbitro MANIGRASSO

AMATORI TORRE DEL GRECO – VESUVIO = sospesa – arbitro CALABRITTO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

AVELLINO – BATTIPAGLIA = 12 – 69 (2-11) arbitro PUGLIA

HAMMERS CAMPOBASSO – BALIANO TILES AMATORI AGRO = 22 – 3 (4-0) arbitro COVELLI

ZONA ORIENTALE SALERNO – DRAGHI = 34 – 12 (6-2) arbitro RUSSO

PARTENOPE – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 25 -22 (3-4) arbitro FIORETTI

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

DRAGONI SANNITI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 12 – 10 (2-2) arbitro AMBROSIO

NAPOLI AFRAGOLA – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 53 – 26 (8-4) arbitro GARGIULO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 – SPAREGGIO ACCESSO ELITE – ANDATA

IVPC BENEVENTO – CLC MESSINA = 36 – 10 (6-1) arbitro LICCARDI

UNDER 18 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – UR CAPITOLINA = 11 – 31 arbitro CASCIELLO

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – NAPOLI AFRAGOLA = 13 – 27 arbitro MECONI

ARECHI – UR CAPITOLINA = 12 – 85 arbitro SCHIPANI

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – CUS FERRARA = 8 – 43 arbitro PACIFICO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2094717953919092/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo della gara di Serie C2 tra Zona Orientale Salerno e Draghi Telese / Photo Credit:

Alessandra Plaitano

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7584&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7584&key=4bdbe981bdaa39c5b9b305d29b3bab96&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)