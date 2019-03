Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DI DOMENICA 17 MARZO

Napoli – Con l’ultimo turno del Sei Nazioni maschile, femminile ed Under 20 disputato in questo weekend, il movimento regionale ha osservato un

turno di riposo nei campionati. Unici a scendere in campo i giovani del torneo Under 18.

Under 18

Due le gare svolte, una in Campania ed una in Puglia. Nello scontro al vertice la Partenope registra una netta vittoria sulle Tigri Bari, formazione

diretta inseguitrice ma che rimane a debita distanza in seguito alla sconfitta odierna. Nella parte bassa della classifica, l’Amatori Torre del Greco

è corsaro in trasferta espugnando il campo della franchigia del Grande Salento.

RISULTATI

PARTENOPE – TIGRI BARI = 34 – 0 (6-0) arbitro GIANNATTASIO

GRANDE SALENTO – AMATORI TORRE DEL GRECO = 7 – 15 (1-2) arbitro MANIGRASSO

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

