Scritto da – Gianclaudio Romeo

RISULTATI DI DOMENICA 19 MAGGIO

Napoli – In una domenica dal clima non propriamente primaverile, debutta la quinta edizione della Coppa Campania di rugby a sette. Spazio anche

all’ultima gara in programma della poule promozione della Serie C1.

Coppa Campania seniores

E’ l’Arena “Pietro Mennea” di Ariano Irpino ad avere l’onore di ospitare la tappa inaugurale della Coppa Campania seniores 2018/2019. Quattro le

squadre scese in campo con il coordinamento del club locale dell’Ariano: Avellino, Hammers Campobasso, Spartacus Social Club e Zona Orientale Salerno.

Vincitori della prima giornata del torneo seven i salernitani, che si impongono su tutti e tre gli avversari affrontati.

Serie C1 Poule Promozione

I Dragoni Sanniti si aggiudicano il recupero dello scorso 28 aprile contro le Tigri Bari, chiudendo il girone playoff con l’ottava vittoria.

RISULTATI

COPPA CAMPANIA SEVEN SENIORES

1′ ZONA ORIENTALE SALERNO – 2′ SPARTACUS SOCIAL CLUB – 3′ HAMMERS CAMPOBASSO – 4′ AVELLINO – arbitri AMBROSIO – COVELLI – PUGLIA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE C1 – POULE PROMOZIONE

DRAGONI SANNITI – TIGRI BARI = 45 – 12 arbitro DE MARTINO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2324177937639758/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa alla Coppa Campania Seniores / Photo Credit: Edgardo Palazzi – FIR Campania

