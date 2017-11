Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 19 NOVEMBRE

Napoli – Non conosce sosta il movimento del rugby campano. Diciotto le squadre chiamate a scendere in campo quest’oggi nonostante la pausa per i

campionati maggiori dovuta agli impegni della Nazionale nei Crédit Agricole Cariparma Test Match.

Serie C2

Nella gara di recupero programmata inizialmente lo scorso 22 ottobre, la formazione dello Spartacus vince in casa dei NATO Lions. Vittoria importante

per i casertani che scalano in un sol colpo due squadre in classifica e diventano quarta forza del campionato.

Under 18

Unica gara disputata la sfida tra la franchigia salernitana dei Normanni ed i pari età degli Hammers di Campobasso. I padroni di casa s’impongono

registrando il primo successo stagionale.

Under 16

Quarta giornata di campionato: vincono con ampi margini di distacco la capolista Napoli Afragola ed il IV Circolo di Benevento. Prima vittoria della

stagione per la Fortitudo Euritmica, che vince in trasferta sul campo dei Normanni.

Campionato Interregionale Under 16 Femminile

Il raggruppamento disputatosi al Villaggio del Rugby di Napoli registra la vittoria delle padrone di casa dell’Amatori Napoli.

Altri campionati

In merito alle gare disputate in Regione non organizzate dal Comitato regionale si registra una domenica agrodolce. Vittoria in Under 18 Elite per il

Napoli Afragola che supera il Villa Pamphili, mentre i Borbonici non riescono ad avere la meglio sulla medesima compagine nella categoria Elite Under

16.

SERIE C 2 – Girone Campania

NATO LIONS – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 0 – 36 (0-6) Arbitro PANARIELLO

UNDER 18

NORMANNI – HAMMERS CAMPOBASSO = 40 – 26 (6-4) Arb. D’ORSI

VESUVIO – BORBONICI = non disputata

UNDER 16

IV CIRCOLO BENEVENTO – DRAGONI SANNITI = 39 – 0 (7-0) Arb. COVELLI

NORMANNI – FORTITUDO EURITMICA = 20 – 22 (3-4) Arb. DI MAIO

VESUVIO – CFC POZZUOLI = non disputata

NAPOLI AFRAGOLA – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 57 – 5 (9-1) Arb. AMBROSIO

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ HAMMERS CAMPOBASSO – 3′ VESUVIO – 4′ ZONA ORIENTALE SALERNO – Arbitri SILVESTRO – MELITO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 – CAMPIONATO ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – ARVALIA VILLA PAPHILI = 31 – 7 Arb. DI MARTINO

UNDER 16 – CAMPIONATO ELITE

BORBONICI – ARVALIA VILLA PAPHILI = 0 – 55 (0-9) Arb. CERINO

