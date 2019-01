Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 20 GENNAIO

Napoli – Il maltempo diffuso e le piogge copiose non hanno fermato il movimento regionale che oggi con oltre trenta compagini scese in campo ha dato

vita ad una nuova domenica ovale ricca di emozioni, spesso su campi pesanti e fangosi come tradizione vuole.

Under 16

Al via la seconda fase regionale del torneo. Nella Poule 1 il Pozzuoli debutta con un successo sul Napoli Afragola, mentre nella Poule 2 partono con

il piede giusto IV Circolo Benevento e Normanni che superano rispettivamente tra le mura amiche i Dragoni Sanniti e gli Hammers Campobasso.

Under 18

Due le sfide in programma per il primo turno del girone di ritorno. Al giro di boa successi esterni dei Dragoni Sanniti ai danni dell’Amatori Torre

del Greco, e per le Tigri Bari nel derby pugliese con la franchigia del Grande Salento.

Under 18 femminile – Campionato Interregionale

Sesta tappa di campionato. Al Villaggio del Rugby le padrone di casa dell’Amatori Napoli conquistano la classifica di giornata.

Serie C2

Inizia il girone di ritorno. Il terzetto di testa che guida la graduatoria conferma il ranking con altrettante vittorie. Successi infatti per la

Partenope cadetta contro i Draghi, Battipaglia contro l’Amatori Agro e per gli Hammers Campobasso che superano la Zona Orientale Salerno. Vince anche

lo Spartacus Social Club che non molla la presa e continua ad inseguire confermandosi in quarta piazza.

Serie C1

Nel recupero del 21 ottobre il CLAN Santa Maria Capua Vetere supera per soli due punti il Vesuvio.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Nel derby tutto campano l’IVPC Benevento supera al Pacevecchia i pari età del Napoli Afragola.

Serie B

Undicesima giornata. La Partenope pareggia in casa contro il CUS Catania, mentre l’Arechi cede a Salerno contro il Frascati Union.

RISULTATI

UNDER 16

PARTENOPE – AMATORI TORRE DEL GRECO = non disputata – arbitro TAVASSI

CFC POZZUOLI – NAPOLI AFRAGOLA = 26 – 7 (4-1) arbitro CALABRITTO

IV CIRCOLO BENEVENTO – DRAGONI SANNITI = 34 – 5 (6-1) arbitro PUGLIA

NORMANNI – HAMMERS CAMPOBASSO = 29 – 22 (5-3) arbitro AQUINO

UNDER 18

AMATORI TORRE DEL GRECO – DRAGONI SANNITI = 10 – 29 (2-5) arbitro COVELLI

GRANDE SALENTO – TIGRI BARI = 17 – 24 (3-4) arbitro AMODIO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ TETRAS – 3′ LE LONGOBARDE arbitri PANARIELLO – BERNARDO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

SPARTACUS SOCIAL CLUB – AVELLINO = 47 – 14 (7-2) arbitro AMBROSIO

DRAGHI – PARTENOPE = 0 – 15 (0-3) arbitro RUSSO

ZONA ORIENTALE SALERNO – HAMMERS CAMPOBASSO = 0 – 10 (0-2) arbitro GIANNATTASIO

BATTIPAGLIA – BALIANO TILES AMATORI AGRO = 29 – 3 (5-0) arbitro SILVESTRO

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

VESUVIO – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 24 – 26 (4-4) arbitro D’ORSI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 ELITE

IVPC BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 14 – 5 arbitro CERINO

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – CUS CATANIA = 17 – 17 arbitro SIRONI

ARECHI – FRASCATI UNION = 12 – 42 arbitro FRONTINI

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

