Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 20 MAGGIO

Napoli – Protagoniste incontrastate di questo weekend ovale campano le donne, che sono scese in campo questa mattina tra Benevento e Napoli per

disputare rispettivamente la Coppa Italia seven seniores ed il Campionato Interregionale Under 16. Ieri invece grande festa del minirugby a

Battipaglia con la tappa regionale di Rugby per tutti.

Coppa Italia Femminile a 7

Tappa disputatasi a Benevento presso il campo Comunale Ferrovia ed organizzata dalle ragazze del club femminile Le Longobarde. Chiude in cima alla

classifica di giornata l’Amatori Napoli.

Campionato Interregionale Under 16 Femminile

Sul terreno di gioco del campo militare “Albricci” di Napoli, l’Amatori Torre del Greco ha ospitato le sfide tra le giovani rugbiste campane al di

sotto dei sedici anni di età. Vincono il raggruppamento odierno le ragazze degli Hammers Campobasso.

RISULTATI

COPPA ITALIA FEMMINILE A 7

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ VESUVIO – 3′ HAMMERS CAMPOBASSO – 5′ LE LONGOBARDE – 6′ ZONA ORIENTALE SALERNO Arbitro – BOTTICELLA

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE

1′ HAMMERS CAMPOBASSO – 2′ AMATORI NAPOLI – 2′ AMATORI TORRE DEL GRECO – Arbitri PANARIELLO – PUGLIA

GUARDA L’INFOGRAFICA CON I RISULTATI (

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459.1073741828.171665056224401/1799521640105393/?type=3&theater )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7365&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7365&key=ced1a1a2f38e4b283f16f138ce1131c5&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)