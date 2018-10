Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 21 OTTOBRE

Napoli – Si chiude un’altra giornata ricca di emozioni in regione, con le compagini campane che sono scese in campo dall’Under 16 alla Serie A

Femminile. A riposo la Serie C2 maschile, mentre per la palla ovale in rosa hanno osservato un turno di sosta il torneo Under 16 e la Coppa Italia

Seniores.

Under 16

Torneo che entra nel vivo mettendo in archivio la terza giornata. Nel girone A l’IVPC Benevento cala il bis espugnando Campobasso. Nel girone B vince

agevolmente tra le mura amiche la Partenope contro il Pozzuoli, mentre l’Amatori Torre del Greco cede il passo agli ospiti del Napoli Afragola.

Under 18

Nella seconda giornata di campionato la Partenope sigla la prima vittoria nella sua gara d’esordio contro i pari età di San Giorgio del Sannio. Prima

vittoria stagionale anche per la franchigia pugliese del Grande Salento che supera il Vesuvio.

Under 18 femminile – Campionato Interregionale

Torneo al debutto: nel primo raggruppamento della stagione l’Amatori Napoli conquista la classifica di tappa davanti al pubblico amico.

Serie C1

Secondo turno che vede protagoniste le formazioni casalinghe: vincono Amatori Torre del Greco e Dragoni Sanniti, che bissano entrambe l’esordio

positivo della scorsa domenica.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie B

Giornata amara per le compagini campane. L’Arechi viene sconfitto a Casignano dagli aquilani del Paganica, così come la Partenope cade all’Albricci

contro il Frascati.

Serie A Femminile

Nella terza giornata di campionato l’Amatori Torre del Greco sfiora la vittoria contro le Belve Neroverdi abruzzesi.

RISULTATI

UNDER 16

HAMMERS CAMPOBASSO – IVPC BENEVENTO = 5 – 60 (1-10) arbitro COVELLI

DRAGONI SANNITI – IV CIRCOLO BENEVENTO = sospesa – arbitro MENNELLA

PARTENOPE – CFC POZZUOLI = 82 – 0 (14-0) arbitro BORRELLI

AMATORI TORRE DEL GRECO – NAPOLI AFRAGOLA = 0 – 29 (0-5) arbitro AMBROSIO

UNDER 18

PARTENOPE – DRAGONI SANNITI = 29 – 5 (5-1) arbitro LICCARDI

GRANDE SALENTO – VESUVIO = 29 – 14 (5-2) arbitro GIANNULO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ TETRAS – 3′ PARTENOPE arbitri ANTONELLI – ESPOSITO

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

AMATORI TORRE DEL GRECO – NAPOLI AFRAGOLA = 29 – 18 (4-2) arbitro SILVESTRO

DRAGONI SANNITI – IV CIRCOLO BENEVENTO = 22 – 8 (4-1) arbitro GIANNATTASIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – FRASCATI UNION = 10 – 19 arbitro SERGI

ARECHI – POL. PAGANICA = 21 – 47 arbitro SIRONI

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – BELVE NEROVERDI = 10 – 17 arbitro SALIERNO

