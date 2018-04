Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 22 APRILE

Napoli – Questo aprile ricco di eventi per il rugby campano va lentamente concludendosi, di pari passo con i campionati ed i tornei agonistici

principali. Poche le gare disputate oggi, soltanto cinque, in aggiunta alla tappa del campionato interregionale under 16 femminile.

Serie C2 – Girone Campania

Nel recupero del 18 febbraio scorso, lo Spartacus ha la meglio sulla compagine internazionale dei militari della NATO. Per i casertani resta una sola

gara da recuperare per chiudere il torneo.

Under 18

Nell’unica sfida di giornata del girone, i ragazzi del IV Circolo superano i pari età casertani del S. Maria Capua Vetere.

Campionato Interregionale Under 16 Femminile

Al Villaggio del Rugby di Bagnoli le padrone di casa dell’Amatori Napoli si aggiudicano la classifica di tappa.

Altri campionati

Gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano.

Domenica negativa per le “leonesse” dell’Amatori Torre del Greco che vengono superate al Comunale di Boscotrecase dal Montevirginio.

Vince in Serie B il Napoli Afragola contro il Frascati .

Nei playoff di Serie C1 il CLAN Santa Maria Capua Vetere non riesce a fermare il Ragusa tra le mura amiche.

RISULTATI

SERIE C 2 – Girone Campania

SPARTACUS SOCIAL CLUB – NATO LIONS = 21 – 5 (3-1) Arbitro ESPOSITO

UNDER 18

IV CIRCOLO BENEVENTO – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 24 – 17 (4-3) Arb. D’ORSI

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ AMATORI TORRE DEL GRECO – 3′ HAMMERS CAMPOBASSO – AFRAGOLA Arbitri RUSSO – AMBROSIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – MONTEVIRGINIO = 5 – 43 Arb. SALIERNO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – FRASCATI = 39 – 3 Arb. SCHIPANI

SERIE C 1 – POULE PROMOZIONE

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – RAGUSA UNION = 17 – 36 Arb. ONORI

GUARDA L’INFOGRAFICA CON I RISULTATI (

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459.1073741828.171665056224401/1771816676209223/?type=3&theater )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7293&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7293&key=d83ed7a9ddc770f6fbfd2db0d65f00a0&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)