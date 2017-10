Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 22 OTTOBRE

Napoli – Si è conclusa una domenica ricca di mete sui campi della Campania. Nonostante il maltempo abbia caratterizzato alcune sfide, non è

mancato l’agonismo sui rettangoli di gioco dei tornei di Serie C ed in Coppa Italia Femminile Seniores.

Serie C1

Nel quarto turno di campionato la Partenope cala il poker e vince la sfida al vertice in casa del CLAN S. Maria Capua Vetere. Vittoria corsara per le

formazioni dell’Amatori Torre del Greco e dei Due Principati, che vincono rispettivamente in casa dei Dragoni Sanniti e del Vesuvio.

Serie C2

Il Napoli Afragola conquista la vetta solitaria del girone superando in trasferta il IV Circolo Benevento che registra la prima sconfitta nel torneo.

Larga vittoria degli Hammers Campobasso sul Zona Orientale Salerno.

Coppa Italia Seniores Femminile

Successo di tappa per le ragazze del Vesuvio che superano le formazioni avverse tra le mura casalinghe.

Altri campionati

Nelle gare che si disputano in Campania per i tornei non organizzati dal Comitato regionale si registra un pieno di vittorie: in Serie A il Benevento

supera i Cavalieri Prato ed in Serie B il Napoli Afragola vince con l’Avezzano. Nei tornei Elite di categoria, il Napoli Afragola supera la Lazio in

Under 18, mentre la franchigia dei Borbonici supera la Lazio in Under 16.

SERIE C 1 – Girone H – Poule Campania

VESUVIO – DUE PRINCIPATI = 20 – 33 (3-5) arbitro D’ORSI

DRAGONI SANNITI – AMATORI TORRE DEL GRECO = 34 – 36 (4-6) arbitro PACIFICO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – PARTENOPE = 12 – 29 (2-4) arbitro LOMBARDI

SERIE C 2 – Girone Campania

IV CIRCOLO BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA CADETTA = 19 – 23 (3-2) arbitro ESPOSITO

NATO LIONS – SPARTACUS SOCIAL CLUB = sospesa; arbitro PANARIELLO

HAMMERS CAMPOBASSO – ZONA ORIENTALE SALERNO = 39 – 10 (7-1) arbitro COVELLI

BALIANO TILES ANGRI – POLISPORTIVA SARNESE = rinviata; arbitro AMBROSIO

COPPA ITALIA SENIORES FEMMINILE

1′ VESUVIO – 2′ HAMMERS CAMPOBASSO – 3′ AMATORI NAPOLI – 4′ LE LONGOBARDE/OLD NAPOLI; arbitri DI MAIO – MENNELLA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A – GIRONE 4

US BENEVENTO – CAVALIERI PRATO = 24 – 18 arbitro TOMO’

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – AVEZZANO = 36 – 3 arbitro MASINI

UNDER 18 – CAMPIONATO ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – POL. LAZIO = 20 – 11 arbitro CERINO

UNDER 16 – CAMPIONATO ELITE

BORBONICI – POL. LAZIO = 27 – 31 arbitro SALIERNO

