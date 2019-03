Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DI DOMENICA 24 MARZO

Napoli – Tornano a pieno regime le attività agonistiche in regione. In campo regolarmente quasi la totalità dei tornei dalla Serie A femminile

all’Under 16, compreso il raggruppamento femminile Under 18.

Under 16

Inizia la fase di conference che prevede quattro giornate prima della finale del 5-16 maggio. Tutte vittorie delle formazioni di casa: la Partenope

vince contro il IV Circolo Benevento, l’Amatori Torre del Greco supera i Dragoni Sanniti, il Napoli Afragola ha la meglio sui pari età degli Hammers

Campobasso ed il Pozzuoli si aggiudica il match contro i Normanni.

Under 18 Femminile

Ottava tappa del torneo, disputata quest’oggi in quel di Calvi in provincia di Benevento ed organizzata da Le Longobarde. Conquistano la classifica di

giornata le giovani atlete dell’Amatori Napoli.

Serie C2 – Girone Campania

Penultima giornata di campionato. In cima alla classifica il Battipaglia e gli Hammers Campobasso, rispettivamente prima e seconda, sigillano due

nette vittorie contro le ultime della classe Draghi Telese ed Avellino e rimandano all’ultimo turno il verdetto finale. Molto combattute e risolte con

pochi punti di scarto invece le sfide di centro classifica: la Partenope cadetta vince in trasferta contro la Zona Orientale e lo Spartacus conquista

la vittoria con una rimonta culminata all’ultimo minuto contro l’Amatori Agro.

Serie C1 – Poule Passaggio

Termina con un pareggio l’unica sfida in programma quest’oggi. Impattano sul dieci pari CLAN Santa Maria Capua vetere e IV Circolo Benevento.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Netto successo dell’IVPC Benevento contro i pari età romani della Primavera.

Serie C1 – Poule Promozione

I Dragoni Sanniti vincono contro l’Amatori Catania e continuano la rincorsa nei confronti del Ragusa che conduce il girone.

Serie B

Emozioni alle stelle nelle sfide odierne. La capolista Napoli Afragola ha la meglio nello scontro al vertice con il Villa Pamphili allungando il

divario sui diretti inseguitori con sole sei giornate al termine.

Nel derby regionale tra Arechi e Partenope, i napoletani escono vittoriosi dalla sfida nel salernitano.

Serie A Femminile

L’Amatori Torre del Greco tiene testa alle Donne Etrusche ma non riesce ad aggiudicarsi il match per una sola meta di scarto.

RISULTATI

UNDER 16

PARTENOPE – IV CIRCOLO BENEVENTO = 41 – 5 (7-1) arbitro AMBROSIO

AMATORI TORRE DEL GRECO – DRAGONI SANNITI = 19 – 15 (3-2) arbitro TAVASSI

NAPOLI AFRAGOLA – HAMMERS CAMPOBASSO = 36 – 24 (6-4) arbitro BERTOLOTTO

CFC POZZUOLI – NORMANNI = 38 – 29 (6-5) arbitro DI MAIO

UNDER 18 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ LE LONGOBARDE – 3′ PARTENOPE – HAMMERS CAMPOBASSO arbitri TOMACIELLO – AQUINO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

HAMMERS CAMPOBASSO – AVELLINO = 91 – 0 (15-0) arbitro PUGLIA

BATTIPAGLIA – DRAGHI = 83 – 6 (13-0) arbitro MENNELLA

SPARTACUS SOCIAL CLUB – BALIANO TILES AMATORI AGRO = 24 – 21 (4-2) arbitro PANARIELLO

ZONA ORIENTALE SALERNO – PARTENOPE = 18 – 19 (2-3) arbitro COVELLI

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE PASSAGGIO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – IV CIRCOLO BENEVENTO = 10 – 10 (1-1) arbitro PACIFICO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 ELITE

IVPC BENEVENTO – PRIMAVERA = 58 – 7 (10-1) arbitro SILVESTRO

SERIE C1 – GIRONE H – POULE PROMOZIONE

DRAGONI SANNITI – AMATORI CATANIA = 30 – 26 arbitro ESPOSITO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – VILLA PAMPHILI = 35 – 15 arbitro VEDOVELLI

ARECHI – PARTENOPE = 17 – 35 arbitro CARRERA

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 4

AMATORI TORRE DEL GRECO – DONNE ETRUSCHE = 12 – 17 arbitro GIANNATTASIO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2236837146373838/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa al raggruppamento di Under 18 Femminile / Photo Credit: Le Longobarde Rugby Club

