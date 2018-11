Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 25 NOVEMBRE

Napoli – Il penultimo mese dell’anno si chiude in crescendo per il movimento ovale campano: in campo gli Under 18, gli Under 16 con le semifinali di

categoria, un inedito derby tutto campano in Serie B ed un raggruppamento femminile giovanile dedicato interamente alla Giornata internazionale per

l’eliminazione della violenza contro le donne.

Under 16 – Semifinali fase qualificazione

Le prime della classe dei due gironi si sono sfidate nelle semifinali incrociandosi in una duplice sfida tra le province di Benevento e Napoli. Salta

il fattore campo: il Napoli Afragola vince nel capoluogo sannita contro il IV Circolo, accedendo così alla finale in cui sfiderà l’IVPC Benevento,

qualificatosi ai danni della Partenope espugnando l’Albricci di Napoli.

Under 18

Quarto turno di andata. Vincono davanti al proprio pubblico i Dragoni Sanniti contro i pari età del Vesuvio. Successo casalingo anche per le Tigri

Bari che, superando di misura la Partenope, mantengono l’imbattibilità stagionale facendola decadere ai napoletani.

Under 18 femminile – Campionato Interregionale

La terza tappa del torneo, organizzata dall’Amatori Napoli, è stata vissuta intensamente dalle atlete grazie alla tematica di fondo molto sentita: la

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stato il filo conduttore dell’evento, e tutte le ragazze hanno giocato

marcandosi una guancia con una linea di rossetto rosso e l’altra con un evidente “NO” in nero. Il verdetto del campo ha visto chiudere in vetta alla

classifica di giornata le abruzzesi del Tetras.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie B

Nel recupero dello scorso 11 novembre, a Napoli si è disputato il derby tutto campano tra i padroni di casa della Partenope e l’Arechi. A suggellare

la sfida, è stata la direzione del fischietto di Top12 Vincenzo Schipani, della sezione di Benevento. Al termine degli ottanta minuti i napoletani

hanno avuto la meglio sugli ospiti.

RISULTATI

UNDER 16 – SEMIFINALI FASE QUALIFICAZIONE

IV CIRCOLO BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 0 – 34 (0-6) arbitro GIANNATTASIO

PARTENOPE – IVPC BENEVENTO = 14 – 17 (2-3) arbitro GARGIULO

UNDER 18

DRAGONI SANNITI – VESUVIO = 36 – 10 (6-1) arbitro COVELLI

TIGRI BARI – PARTENOPE = 17 – 15 (3-2) arbitro GIANNOCCARO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1′ TETRAS – 2′ HAMMERS CAMPOBASSO – 3′ PARTENOPE – 4′ LE LONGOBARDE – 5′ AMATORI NAPOLI arbitri ESPOSITO – DI MAIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – ARECHI = 31 – 12 arbitro SCHIPANI

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2064552043602350/?type=3&theater )

