Scritto da – Gianclaudio Romeo

RISULTATI DI DOMENICA 26 MAGGIO

Napoli – Con la regular season dei campionati ormai conclusa, e con la sosta forzata della Coppa Campania Seven, le uniche due gare disputate in

regione quest’oggi hanno entrambe avuto le formazioni giovanili della Partenope protagoniste tra le mura amiche dell’Albricci.

Under 16 – semifinale CAL

Gara di ritorno della semifinale valevole per il Trofeo C.A.L. – Campania – Abruzzo – Lazio. I ragazzi della Partenope nulla possono contro i pari

età del Frascati.

Under 18 – semifinale Interregionale

Nonostante la sconfitta di misura maturata contro il Colleferro, la compagine della Partenope festeggia l’approdo in finale del torneo interregionale

di categoria grazie al successo della gara di andata. Nella sfida finale da disputarsi nuovamente in match di andata e ritorno, i napoletani

troveranno il Frascati.

RISULTATI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 – SEMIFINALE TROFEO C.A.L.

PARTENOPE – FRASCATI R.C. = 5 – 52 (1-8) arbitro D’ORSI

UNDER 18 – SEMIFINALE FASE INTERREGIONALE

PARTENOPE – COLLEFERRO = 3 – 7 (0-1) arbitro GIANNATTASIO

Photo Credit: Antonio De Maria

