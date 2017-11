Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 26 NOVEMBRE

Napoli – In questo fine settimana il Comitato ha monitorato il progresso tecnico delle selezioni regionali giovanili tramite le sfide di attività

di area per gli Under 18 ed Under 16 e con il Festival delle Province per gli Under 14. Con i campionati seniores fermi, l’unica categoria a scendere

in campo è stata l’Under 16 femminile.

Campionato Interregionale Under 16 Femminile

Sei le formazioni che questa mattina si sono date battaglia sul manto sintetico del Villaggio del Rugby di Bagnoli. La prima posizione della tappa è

stata conquistata dalle padrone di casa dell’Amatori Napoli.

Altri campionati

Per ciò che concerne le gare disputate in Campania non organizzate dal Comitato, si riporta la sconfitta in Serie A Femminile delle ragazze dell’Old

Napoli contro il Frascati.

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ AFRAGOLA, AMATORI TORRE DEL GRECO, FORTITUDO EURITMICA, LE LONGOBARDE, SCAMPIA – Arbitri SARRACINO – RUSSO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

OLD NAPOLI – FRASCATI RC = 0 – 72 Arb. PANARIELLO

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

