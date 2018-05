Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 27 MAGGIO

Napoli – Con i campionati regionali ultimati inizia la stagione delle coppe di rugby a sette. Le compagini campane seniores e giovanili hanno dato

il via oggi a Casignano le diverse competizioni di categoria di Coppa Campania. Ultima tappa invece per la Coppa Italia femminile.

Coppa Italia Femminile a 7

Decimo ed ultimo raggruppamento stagionale per le ragazze del rugby campano. Il Club della Zona Orientale Salerno ha organizzato la tappa odierna che

si è disputata presso il “Manganelli” di Avellino, dove le atlete del Vesuvio hanno avuto la meglio nella classifica di giornata.

Coppa Campania a 7 Seniores

Nel primo turno vincitori del raggruppamento i ragazzi dell’Arechi.

Coppa Campania a 7 Under 18

Tappa inaugurale vinta dalla franchigia dei Normanni.

Coppa Campania a 7 Under 16

La giovane compagine del Napoli Afragola si aggiudica la classifica di questo primo raggruppamento.

Altri campionati

Per le gare non organizzate dal CR Campano disputate in regione, si segnala la vittoria dei Borbonici nella fase a spareggi interregionale Under 18

sui pari età della Primavera Roma. La franchigia partenopea nonostante il successo non supera il turno a causa della sconfitta nella gara di andata.

RISULTATI

COPPA ITALIA FEMMINILE A 7

1′ VESUVIO – 2′ AMATORI NAPOLI – 3′ HAMMERS CAMPOBASSO – 4′ ZONA ORIENTALE SALERNO – Arbitri ESPOSITO – TAVASSI

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 SENIORES

1′ ARECHI – 2′ VESUVIO – 3′ ZONA ORIENTALE SALERNO – 4′ SARNESE – Arbitri BORRELLI – LOMBARDI – MENNELLA

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 UNDER 18

1′ NORMANNI – 2′ CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arbitri LOMBARDI – BORRELLI

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 UNDER 16

1′ NAPOLI AFRAGOLA – 2′ VESUVIO – 3′ CFC POZZUOLI – 4′ NORMANNI – Arbitri BORRELLI – D’ANDRIA – MENNELLA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 – FASE INTERREGIONALE (gara di ritorno)

BORBONICI – PRIMAVERA ROMA = 11 – 8 (1-1) – Arbirto DE MARTINO

GUARDA L’INFOGRAFICA CON I RISULTATI (

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459.1073741828.171665056224401/1806815649375992/?type=3&theater )

