Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DI DOMENICA 28 APRILE

Napoli – Aprile si chiude con una domenica ovale principalmente focalizzata sulle attività di vertice. Di scena in Serie B il derby cittadino tra

Napoli Afragola e Partenope, in Serie A Femminile l’ultima sfida in regione per le ragazze dell’Amatori Torre del Greco.

Under 16

Una sola partita disputata nella giornata conclusiva della fase conference. L’incontro tra il IV Circolo Benevento ed il Pozzuoli termina con la

vittoria per i sanniti ai danni dei napoletani.

Under 18

Gara di recupero dello scorso 14 aprile per gli ultimi scampoli della fase suppletiva. I giovani atleti della Partenope hanno la meglio sui pari età

dei Dragoni Sanniti di San Giorgio del Sannio.

Under 18 Femminile

Al Villaggio del Rugby di Bagnoli l’undicesima tappa del campionato di categoria. Le padrone di casa dell’Amatori Napoli vincono la classifica di

giornata, rimettendo in discussione il primato del torneo a due turni dalla conclusione.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie B

Il calendario ha voluto che il derby cittadino tra Napoli Afragola e Partenope sancisse il momento decisivo dell’intero campionato. La sfida diretta

dal fischietto sannita Schipani e svoltasi davanti al numeroso pubblico del Villaggio del Rugby si è conclusa con il successo del Napoli Afragola che

centra la sua prima storica promozione in Serie A.

Serie A Femminile

Torna al successo l’Amatori Torre del Greco che chiude gli impegni casalinghi superando il fanalino di coda CUS Pisa.

RISULTATI

UNDER 16

NORMANNI – PARTENOPE non disputata – arbitro TAVASSI

IV CIRCOLO BENEVENTO – CFC POZZUOLI = 45 – 17 (7-3) arbitro COVELLI

UNDER 18

PARTENOPE – DRAGONI SANNITI = 26 – 12 (4-2) arbitro PUGLIA

UNDER 18 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ TETRAS – 3′ PARTENOPE / HAMMERS CAMPOBASSO arbitro AMBROSIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – PARTENOPE = 39 – 18 arbitro SCHIPANI

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – CUS PISA = 15 – 0 arbitro PANARIELLO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2290057237718495/?type=3&theater )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7655&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7655&key=a669a66a4d9b51bce71c98174984eff9&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)