Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 29 APRILE

Napoli – L’aprile rugbistico della Campania si chiude con l’inizio di sfide determinanti in serie C ed in Under 18. Domani invece la grande kermesse

giovanile organizzata dal Rugby Benevento: si disputerà infatti nel capoluogo sannita la trentacinquesima edizione del Torneo Città di Benevento.

Spareggio Serie C1/Serie C2 – Girone Campania

Gara di andata della sfida che sancirà la permanenza dei Dragoni Sanniti o il passaggio del IV Circolo nel girone 1 della Serie C. All’Arena “Mennea”

di Ariano Irpino, i padroni di casa cedono agli ospiti.

UNDER 18 – spareggi

Con il campionato terminato ed i Borbonici già qualificati, si sono svolte le semifinali a gara unica del girone campano-molisano. Grazie alle

vittorie odierne accedono alla finale di domenica prossima Normanni e IV Circolo.

Altri campionati

Per le partite svoltesi in regione ma di competenza federale nazionale si riporta quanto segue.

Nell’ultima giornata della Poule Promozione di Serie A, il Benevento cede il passo alla capolista Lyons Piacenza che si giocherà gli spareggi per la

promozione in Eccellenza.

In Serie A femminile le “leonesse” dell’Amatori Torre del Greco vengono superate dal Bologna, tra le candidate al titolo nazionale.

In Serie B l’Arechi festeggia la seconda vittoria stagionale davanti al proprio pubblico superando il CUS Catania.

RISULTATI

Spareggio passaggio Serie C1/Serie C2 – Girone Campania

IV CIRCOLO BENEVENTO – DRAGONI SANNITI = 8 – 20 (1-2) Arbitro DE MARTINO

SERIE C 2 – Girone Campania

POLISPORTIVA SARNESE – SPARTACUS SOCIAL CLUB = sospesa – Arb. PANARIELLO

UNDER 18 – Semifinali spareggi ammissione finale Area 4

NORMANNI – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 32 – 17 (5-3) Arb. DI BLASIO

IV CIRCOLO BENEVENTO – HAMMERS CAMPOBASSO = 76 – 7 (12-1) Arb. GARGIULO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A POULE PROMOZIONE

US BENEVENTO – LYONS PIACENZA = 8 – 61 Arb. ODOARDI

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – BOLOGNA = 0 – 33 Arb. SALVO ROSSI

SERIE B – GIRONE 4

ARECHI – C.U.S. CATANIA = 26 – 12 Arb. DI FEBO

GUARDA L’INFOGRAFICA CON I RISULTATI (

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459.1073741828.171665056224401/1778669692190588/?type=3&theater )

