Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 29 OTTOBRE

Napoli – Si è conclusa l’ultima domenica di ottobre sui campi da rugby campani. Giornata ricca di marcature, quasi dieci le mete per partita in

media, di cui ben dodici in una singola gara in C1. Con la C2 che ha osservato un turno di riposo, sono scesi nuovamente in campo invece i campionati

giovanili.

Serie C1

Giornata numero cinque che equivale alla quinta vittoria per la capolista Partenope, vittoriosa tra le mura amiche contro i Due Principati. Il CLAN S.

Maria Capua Vetere conquista la seconda piazza in classifica superando i diretti concorrenti dell’Amatori Torre del Greco sconfiggendoli in trasferta.

Vittoria di misura fuori casa per il Vesuvio che supera i Dragoni Sanniti.

Under 18

Soltanto due le gare in programma per il secondo turno di campionato. Vittorie agevoli per il IV Circolo che supera in casa il Vesuvio, e per il CLAN

Santa Maria Capua Vetere che viola Campobasso.

Under 16

Campionato che riparte all’insegna dell’equilibrio: nella seconda giornata di andata vincono per la prima volta tre formazioni che erano state

sconfitte all’esordio. Il Vesuvio espugna il campo del IV Circolo, il CLAN supera in trasferta i pari età della Fortitudo Euritmica ed i Normanni si

aggiudicano la sfida contro il Pozzuoli.

Campionato Interregionale Under 16 Femminile

Nella seconda tappa del torneo disputatasi in casa dell’Amatori Torre del Greco, vincono le ragazze dell’Amatori Napoli.

Altri campionati

Per le gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato regionale si comunicano i seguenti risultati: in Serie A femminile l’Old Napoli si

aggiudica il derby in casa delle Leonesse di Torre del Greco. In Serie B l’Arechi cede al Frascati, mentre nei campionati Elite il Benevento vince

contro il Napoli Afragola in Under 18 (giocata sabato 28) e contro la franchigia dei Borbonici in Under 16.

SERIE C 1 – Girone H – Poule Campania ARBITRO

AMATORI TORRE DEL GRECO – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 28 – 37 (2-6) arbitro GIANNATTASIO

DRAGONI SANNITI – VESUVIO = 22 – 25 (4-3) arb. GARGIULO

PARTENOPE – DUE PRINCIPATI = 67 – 5 (11-1) arb. D’ORSI

UNDER 18

IV CIRCOLO BENEVENTO – VESUVIO = 75 – 0 (11-0) arb. SILVESTRO

HAMMERS CAMPOBASSO – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 5 – 24 (1-4) arb. AMBROSIO

UNDER 16

IV CIRCOLO BENEVENTO – VESUVIO = 8 – 28 (1-4) arb. COVELLI

FORTITUDO EURITMICA – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 5 – 38 (1-6) arb. SARRACINO

NORMANNI – POZZUOLI = 15 – 10 (3-2) arb. PUGLIA

NAPOLI AFRAGOLA – DRAGONI SANNITI = non disputata – arb. DI MAIO

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ AFRAGOLA – 3′ AMATORI TORRE DEL GRECO – 4′ FORTITUDO EURITMICA/LE LONGOBARDE – arbitri CALABRITTO-BORRELLI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – OLD NAPOLI = 10 – 17 (2-2) arb. GIANGREGORIO

SERIE B – GIRONE 4

ARECHI – FRASCATI = 15 – 31 arb. D’ELIA

UNDER 18 – CAMPIONATO ELITE

US BENEVENTO – NAPOLI AFRAGOLA = 17 – 12 arb. DE MARTINO

UNDER 16 – CAMPIONATO ELITE

US BENEVENTO – BORBONICI = 66 – 0 arb. LOMBARDI

