Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 3 DICEMBRE

Napoli – La Campania torna in campo nel primo weekend del mese che chiude un lungo anno ovale. In tutta la regione, come nel resto dell’Italia del

rugby, si è osservato un minuto di silenzio contro la violenza sulle donne, aderendo alla campagna “Zonta Says No” promossa dall’Interclub Zonta

Italia e dalla Federazione Italiana Rugby.

Serie C1 – Girone H – Poule Campania

Nell’unica gara disputata della seconda giornata di ritorno, il CLAN Santa Maria Capua Vetere supera in trasferta il Vesuvio.

Serie C2 – Girone Campania

Si è svolto il quinto turno di campionato: vincono Napoli Afragola, IV Circolo Benevento ed Hammers Campobasso. I successi delle prime tre della

classe lasciano immutata la classifica ai piani alti, mentre il fanalino di coda Polisportiva Sarnese supera la Zona Orientale Salerno.

Under 18

Nella quinta giornata la franchigia dei Normanni supera la capolista IV Circolo Benevento facendole perdere l’imbattibilità stagionale. Vincono anche

i ragazzi del CLAN di Santa Maria Capua Vetere contro i pari età del Vesuvio.

Under 16

Dopo il quinto turno previsto dal calendario, il Napoli Afragola resta imbattuto in vetta vincendo in trasferta contro la Fortitudo Euritmica. I

Normanni superano il IV Circolo, insidiato ormai in seconda piazza dal Vesuvio che superando in trasferta il CLAN e con una gara da recuperare, si

candida per divenire l’inseguitrice della capolista partenopea. Vittoria anche per il Pozzuoli contro i Dragoni Sanniti.

Altri campionati

Nelle partite disputate sui campi in regione ma non organizzate dal Comitato Campano, si registrano due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

In Serie A maschile il Benevento supera al Pacevecchia negli ultimi minuti la Primavera Roma. In Serie A Femminile le ragazze dell’Old Napoli bloccano

sul 5-5 le universitarie del CUS Pisa.

In Serie B il Napoli Afragola sconfigge la Polisportiva Paganica davanti al proprio pubblico del Villaggio del Rugby di Bagnoli.

Nelle categorie Elite Under 16 ed Under 18 i ragazzi del Benevento non riescono a domare la Capitolina che esce vittoriosa dalla doppia sfida.

SERIE C 1 – Girone H – Poule Campania

VESUVIO – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 3 – 59 (0-9) arbitro CASCIELLO

SERIE C 2 – Girone Campania

BALIANO TILES AMATORI ANGRI – IV CIRCOLO BENEVENTO = 3 – 18 (0-2) Arb. AMBROSIO

POLISPORTIVA SARNESE – ZONA ORIENTALE SALERNO = 19 – 3 (2-0) Arb. GIANNATTASIO

NATO LIONS – HAMMERS CAMPOBASSO = 10 – 15 (1-3) Arb. D’ORSI

SPARTACUS SOCIAL CLUB – NAPOLI AFRAGOLA = 20 – 11 (2-1) Arb. DI MAIO

UNDER 18

NORMANNI – IV CIRCOLO BENEVENTO = 20 – 17 (3-3) Arb. MENNELLA

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – VESUVIO = 36 – 5 (6-1) Arb. GARGIULO

UNDER 16

NORMANNI – IV CIRCOLO BENEVENTO = 20 – 5 (4-1) Arb. BORRELLI

CFC POZZUOLI – DRAGONI SANNITI = 24 – 19 (3-3) Arb. PEPE

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – VESUVIO = 5 – 17 (1-2) Arb. MELITO

FORTITUDO EURITMICA – NAPOLI AFRAGOLA = 7 – 51 (1-9) Arb. PUGLIA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A – GIRONE 4

US BENEVENTO – PRIMAVERA = 20 – 14 Arb. ODOARDI

SERIE A FEMMNILE – GIRONE 2

OLD NAPOLI – CUS PISA = 5 – 5 Arb. LEO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – POLISPORTIVA PAGANICA = 42 – 16 Arb. SERGI

UNDER 18 – CAMPIONATO ELITE

US BENEVENTO – UR CAPITOLINA = 12 – 26 (2-4) Arb. GARGIULO

UNDER 16 – CAMPIONATO ELITE

US BENEVENTO – UR CAPITOLINA = 7 – 41 Arb. PACIFICO

CONDIVIDI SUI SOCIAL I RISULTATIEVENTO – PRIMAVERA = 20 – 14 Arb. ODOARDIERIE A – GIRONE (

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459.1073741828.171665056224401/1629606410430251/?type=3&theater )

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=6874&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=6874&key=1909d88754bf2f33277e6889b4a4f183&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)