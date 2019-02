Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DI DOMENICA 3 FEBBRAIO

Napoli – Il primo weekend di febbraio coincide con il debutto del Sei Nazioni 2019 ed il movimento campano, come nel resto d’Italia, riduce

l’attività agonistica in tutte le categorie. In campo quest’oggi soltanto gli atleti Under 18 maschili e femminili, mentre in Serie B ed in C2 si è

approfittato della pausa dei campionati per recuperare gare precedentemente non disputate.

Under 18 femminile – Campionato Interregionale

Torneo che supera la metà del suo percorso. Nella settima tappa le ragazze del Tetras si aggiudicano il raggruppamento dell’Albricci di Napoli.

Serie C2

Si è recuperata oggi la gara tra il Battipaglia e gli Hammers Campobasso programmata lo scorso novembre. I salernitani si aggiudicano lo scontro al

vertice confermandosi saldamente in vetta al girone dopo nove turni.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Al Villaggio del Rugby di Bagnoli il Napoli Afragola cade contro l’Unione Rugby L’Aquila. Vittoria interna invece per l’IVPC Benevento che supera la

Roma Olimpic.

Serie B

Nel recupero di domenica 27 gennaio, exploit della Partenope che con una rimonta di 33 punti ferma la corsa del Paganica, quarta forza del campionato.

RISULTATI

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1′ TETRAS – 2′ AMATORI NAPOLI arbitro PUGLIA

UNDER 18

VESUVIO – GRANDE SALENTO non disputata – arbitro RUSSO

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

BATTIPAGLIA – HAMMERS CAMPOBASSO = 13 – 5 (2-1) arbitro GIANNATTASIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – UR L’AQUILA = 14 – 22 (2-4) arbitro GARGIULO

IVPC BENEVENTO – ROMA OLIMPIC = 15 – 7 arbitro DE MARTINO

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – POL. PAGANICA = 36 – 21 arbitro DOSTI

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI (

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2164836920240528/?type=3&theater¬if_t=page_post_reaction¬if_id=1549217116454865 )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa al raggruppamento di minirugby di sabato 2 febbraio disputatosi all’Albricci di

Napoli ed organizzato dalla Partenope Rugby / Photo Credit: Nunzio Brandi

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7614&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7614&key=95592c5c4f2dbfbb4d6a22ef870a450f&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)