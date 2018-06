Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 3 GIUGNO

Napoli – L’attività del Comitato regionale si concentra sulla Coppa Campania. In campo al Villaggio del Rugby di Bagnoli le formazioni Seniores,

Under 18 ed Under 16 che hanno dato vita ad una lunga ed intensa giornata di rugby seven iniziata alle 11 del mattino e conclusasi soltanto da pochi

minuti, coinvolgendo circa duecento partecipanti. Oltre dieci ore di gare portate al termine grazie anche all’instancabile supporto della componente

arbitrale.

Coppa Campania a 7 Seniores

Nella seconda tappa tante mete ed agonismo: vince il raggruppamento odierno la compagine della Partenope superando tutte le altre quattro contendenti.

Coppa Campania a 7 Under 18

Esordio vincente per la franchigia napoletana dei Borbonici che al debutto nella manifestazione conquista la prima posizione della classifica di

giornata.

Coppa Campania a 7 Under 16

In una tappa suddivisa in due gironi data la partecipazione di ben sette formazioni, i padroni di casa del Napoli Afragola si affermano vincitori

incontrastati del raggruppamento classificandosi al primo ed al secondo posto con le due squadre schierate.

RISULTATI

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 SENIORES

1′ PARTENOPE – 2′ ARECHI – 3′ VESUVIO – 4′ NAPOLI AFRAGOLA – 5′ ZONA ORIENTALE SALERNO – Arbitri TOMACELLI – DE MARTINO

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 UNDER 18

1′ BORBONICI – 2′ NAPOLI AFRAGOLA – 3′ CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arbitro PUGLIA

COPPA CAMPANIA RUGBY A 7 UNDER 16

1′ NAPOLI AFRAGOLA 1 – 2′ NAPOLI AFRAGOLA 2 – 3′ CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – 4′ VESUVIO – 5′ – IV CIRCOLO – BORBONICI – CFC POZZUOLI – Arbitri

HAVENGA – TAVASSI

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

