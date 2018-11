Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 4 NOVEMBRE

Napoli – Un raggruppamento e nove partite disputate in regione: inizia così il penultimo mese rugbistico dell’anno solare. Con i tornei giovanili a

riposo, ampio spazio per le competizioni seniores maschili e femminili.

Serie C2

Terza giornata di campionato e terza vittoria di fila per gli Hammers Campobasso che conquistano la vetta solitaria della classifica grazie alla

vittoria esterna sullo Spartacus. Vince il Battipaglia, che ferma per la prima volta la Partenope così come la Zona Orientale ha la meglio sul

Baliano Tiles Agro. Prima vittoria dell’anno per l’Avellino che espugna il campo dei Draghi Telese.

Serie C1

Nello scontro al vertice l’Amatori Torre del Greco si conferma capolista solitaria superando i Dragoni Sanniti. Il quarto turno registra la vittoria

di misura del CLAN Santa Maria Capua Vetere contro la formazione cadetta del Napoli Afragola. Vittoria esterna ai danni del Vesuvio per il IV Circolo

Benevento che archivia il primo successo stagionale.

Coppa Italia Femminile Seniores

Nella terza tappa stagionale la formazione 2 dell’Amatori Napoli si aggiudica la classifica di giornata.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie B

Bilancio agrodolce per le campane. Il Napoli Afragola supera agevolmente il Frascati Union, mentre l’Arechi cade davanti al proprio pubblico contro la

Roma Olimpic.

RISULTATI

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

DRAGHI – AVELLINO = 17 – 20 (3-3) arbitro AQUINO

SPARTACUS SOCIAL CLUB – HAMMERS CAMPOBASSO = 3 – 23 (0-3) arbitro AMBROSIO

BATTIPAGLIA – PARTENOPE = 19 – 16 (3-2) arbitro LICCARDI

ZONA ORIENTALE SALERNO – BALIANO TILES AMATORI AGRO = 29 – 15 (5-2) arbitro SILVESTRO

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

VESUVIO – IV CIRCOLO BENEVENTO = 12 – 23 (2-2) arbitro COVELLI

AMATORI TORRE DEL GRECO – DRAGONI SANNITI = 13 – 3 (1-0) arbitro CASCIELLO

CLAN S. MARIA CAPUA VETERE – NAPOLI AFRAGOLA = 16 – 13 (2-1) arbitro CERINO

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1′ AMATORI NAPOLI 2 – 2′ AMATORI NAPOLI 1 – 3′ ZONA ORIENTALE SALERNO – arbitri TUCCI – DI MAIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE B – GIRONE 4

ARECHI – ROMA OLIMPIC = 3 – 22 (0-4) arbitro PALOMBI

NAPOLI AFRAGOLA – FRASCATI UNION = 45 – 11 arbitro ODOARDI

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2036235733100648/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro odierno di Serie B tra Arechi e Roma Olimpic / Photo Credit: Clarissa

Radetich

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7555&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7555&key=aeb6ada557d0392f40da4ba0fdfe69fe&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)