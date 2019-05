Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DI DOMENICA 5 MAGGIO

Napoli – Inizia maggio ed i campionati volgono al termine. Ultimi scampoli di stagione per il movimento regionale: si è giocato in Serie C1 ed in

Serie B. Grande protagonista la categoria Under 16 che ha visto scendere in campo il torneo femminile nell’anticipo infrasettimanale, la finale

regionale per l’accesso al Torneo CAL e l’ultimo turno di Elite.

Under 16

Gara di andata dello spareggio di accesso al Trofeo Campania – Abruzzo – Lazio: le vincitrici del Gruppo 1 e del Gruppo 2 impattano su un insolito

pareggio. Per IV Circolo Benevento e Partenope tutto da rifare nella gara di ritorno.

Under 16 Femminile

Mercoledì primo maggio si è svolto l’anticipo di metà settimana valevole per il dodicesimo turno di campionato. Nella tappa del Villaggio del Rugby

vincono il girone di giornata le ragazze dell’Amatori Napoli.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 16 Elite

Ultima gara di campionato con il derby campano tra il Napoli Afragola e l’IVPC Benevento. La sfida è stata nettamente vinta dai padroni di casa.

Serie C1 – Poule promozione

Nei playoff promozione l’Amatori Torre del Greco conquista l’ultima sfida in programma nel girone superando gli universitari calabresi del CUS

Cosenza.

Serie B

Penultima giornata di campionato. L’Arechi, già matematicamente retrocesso, registra una nuova sconfitta contro l’Avezzano salutando il torneo

nell’ultima gara casalinga della stagione. Ultima sfida davanti al proprio pubblico anche per la Partenope, che festeggia la salvezza conquistata da

neopromossa con il successo odierno con la Roma Olimpic.

RISULTATI

UNDER 16 – SPAREGGIO ACCESSO FINALI C.A.L.

IV CIRCOLO BENEVENTO – PARTENOPE = 15 – 15 (3-2) arbitro D’ORSI

UNDER 16 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE – 3′ PARTENOPE – 4′ AFRAGOLA arbitri AMBROSIO – CHIOCCA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 16 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – IVPC BENEVENTO = 54 – 0 arbitro GARGIULO

SERIE C1 – POULE PROMOZIONE

AMATORI TORRE DEL GRECO – CUS COSENZA = 60 – 22 arbitro FAGIOLO

SERIE B – GIRONE 4

PARTENOPE – ROMA OLIMPIC = 21 – 18 arbitro ACCIARI

ARECHI – AVEZZANO = 15 – 21 arbitro DE MARTINO

CLICCA QUI PER L’INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI ( https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459/2301106016613617/?type=3&theater )

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro di Under 16 IV Circolo Benevento – Partenope / Photo Credit: Vincenzo

Camera

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

