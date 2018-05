Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 6 MAGGIO

Napoli – Prima domenica di maggio che sancisce diversi verdetti con la maggioranza dei campionati ormai in dirittura d’arrivo. Chiude festeggiando

in casa il ritorno in Serie B la Partenope che sigla la ventunesima vittoria su ventuno gare disputate in stagione.

Anche in Campania, come in tutta Italia, si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Rebecca Braglia.

Spareggio Serie C1/Serie C2 – Girone Campania

Nella sfida di ritorno dello spareggio, i Dragoni Sanniti hanno la meglio sulla formazione del IV Circolo Benevento.

UNDER 18 – spareggi

La finale a gara unica valevole per l’accesso agli spareggi di Area 4 ha visto i ragazzi del IV Circolo Benevento superare i pari età dei Normanni.

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE

Nella tappa molisana di Campobasso, le ragazze dell’Amatori Napoli si classificano prime nel raggruppamento di giornata.

Altri campionati

Gare disputate su territorio campano ma di competenza nazionale.

Le atlete napoletane dell’Old Napoli non riescono a tener testa al C.U.S. Ferrara nell’ultima apparizione stagionale davanti al proprio pubblico.

Nella penultima giornata di campionato di Serie B il Napoli Afragola viene sconfitto al Villaggio del Rugby dalla capolista Capitolina.

Nella Poule Promozione di Serie C1 la Partenope supera il Trepuzzi chiudendo una storica stagione da imbattuta tornando in Serie B dopo un solo anno.

RISULTATI

SPAREGGIO PASSAGGIO SERIE C1/SERIE C 2 – Girone Campania – gara di ritorno

DRAGONI SANNITI – IV CIRCOLO BENEVENTO = 36 – 9 (5-0) Arbitro LOMBARDI

UNDER 18 – FINALE SPAREGGIO AMMISSIONE FINALI AREA 4 – gara unica

IV CIRCOLO BENEVENTO – NORMANNI = 35 – 22 (5-4) Arb. SILVESTRO

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE

1′ AMATORI NAPOLI – 2′ HAMMERS CAMPOBASSO – 3′ TETRAS – Arbitri TOMACIELLO – BOTTICELLA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

OLD NAPOLI – C.U.S. FERRARA = 22 – 34 Arb. PACIFICO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – U.R. CAPITOLINA = 18 – 36 Arb. SERGI

SERIE C 1 – POULE PROMOZIONE

PARTENOPE – SALENTO XV TREPUZZI = 63 – 3 Arb. CERINO

GUARDA L'INFOGRAFICA CON I RISULTATI

https://www.facebook.com/fircampania/photos/a.850067741717459.1073741828.171665056224401/1786039628120261/?type=3&theater )

