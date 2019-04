Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

RISULTATI DI DOMENICA 7 APRILE

Napoli – Archiviati i tornei di Serie C2 e Serie C1 regionale con i rispettivi verdetti, spazio agli altri campionati in questo primo weekend di

aprile. In campo quest’oggi dieci gare disputate dalla Serie A Femminile all’Under 16 passando per i playoff di Serie C1 e con un raggruppamento in

Under 18 femminile.

Under 16

Terzo turno di conference con due sole sfide in programma. A Napoli di scena la sfida tra i padroni di casa della Partenope, primi nel Girone 1 e gli

Hammers Campobasso, quarti nel Girone 2. Al fischio finale sono i napoletani ad avere la meglio. Vincono anche i ragazzi del Pozzuoli che superano i

pari età dei Dragoni Sanniti nell’incontro tra le terze in classifica dei due raggruppamenti.

Under 18

Continua il campionato con la fase suppletiva di fine stagione. Le già qualificate per le finali Partenope e Tigri Bari, confermano i propri valori

superando rispettivamente i Dragoni Sanniti in trasferta, ed il Grande Salento tra le mura amiche nel derby tutto pugliese.

Under 18 Femminile

Nona giornata del campionato interregionale di categoria. Nella tappa napoletana dell’Albricci, a sorpresa le ultime due compagini in classifica

Partenope ed Hammers Campobasso vincono il raggruppamento a pari merito.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie C1 – Poule Promozione

I Dragoni Sanniti si aggiudicano lo scontro al vertice con il Ragusa e si confermano primi al comando in solitaria quando mancano tre giornate al

termine del girone playoff.

Serie B

Risultati diametralmente opposti per le due compagini campane in campo quest’oggi: il Napoli Afragola vince anche con la Roma Olimpic e resta

saldamente prima in classifica. Il fanalino di coda Arechi, cade tra le mura amiche contro il Frascati.

Serie A

Il Pacevecchia ha accolto l’ultima gara casalinga di questo campionato per l’IVPC Benevento che viene superato di soli cinque punti dall’Unione

L’Aquila.

Serie A Femminile

Le ragazze dell’Amatori Torre del Greco non riescono ad avere la meglio del Montevirginio.

RISULTATI

UNDER 16

PARTENOPE – HAMMERS CAMPOBASSO = 65 – 0 (11-0) arbitro PANARIELLO

CFC POZZUOLI – DRAGONI SANNITI = 22 – 5 (4-1) arbitro GARGIULO

UNDER 18

DRAGONI SANNITI – PARTENOPE = 10 – 21 (1-3) arbitro D’ORSI

AMATORI TORRE DEL GRECO – VESUVIO = non disputata – arbitro COVELLI

TIGRI BARI – GRANDE SALENTO = 20 – 0 (4-0) arbitro FUIANO

UNDER 18 FEMMINILE

1′ PARTENOPE / HAMMERS CAMPOBASSO – 2′ AMATORI NAPOLI – 3′ TETRAS – arbitro DI MAIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE C1 – GIRONE H – POULE PROMOZIONE

DRAGONI SANNITI – RAGUSA UNION = 26 – 14 arbitro GIANNOCCARO

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – ROMA OLIMPIC = 33 – 10 arbitro LASAGNI

ARECHI – FRASCATI R.C. = 5 – 40 arbitro CHIARONI

SERIE A – GIRONE 3

IVPC BENEVENTO – U.R. L’AQUILA = 19 – 24 arbitro SPADONI

SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2

AMATORI TORRE DEL GRECO – MONTEVIRGINIO = 12 – 29 arbitro GIANNATTASIO

CLICCA QUI PER L'INFOGRAFICA CON TUTTI I RISULTATI

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all'incontro di Serie Under 16 CFC Pozzuoli – Dragoni Sanniti

Pozzuoli

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

