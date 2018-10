Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

RISULTATI DI DOMENICA 7 OTTOBRE

Napoli – Si torna a giocare in Campania. I campi da rugby della regione si aprono nuovamente all’attività agonistica dopo la pausa estiva,

battezzando in questo primo fine settimana di ottobre la stagione sportiva 2018-2019. Il debutto del movimento è stato affidato ai campionati

giovanili, con la Under 16 regionale e la Under 18 Elite.

Under 16

Primo turno di campionato con tre gare disputate. Nel girone A il IV Circolo Benevento si impone sulla franchigia salernitana dei Normanni. Nel girone

B risultati positivi quasi in fotocopia per le napoletane: la Partenope supera l’Amatori Torre del Greco, mentre il Napoli Afragola vince davanti al

pubblico amico il derby cittadino con lo Scampia.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Il calendario del torneo interregionale ha messo di fronte al debutto il Napoli Afragola e l’IVPC Benevento: i padroni di casa hanno avuto la meglio

nel derby con i pari età sanniti.

RISULTATI

UNDER 16

IV CIRCOLO BENEVENTO – NORMANNI = 47 – 5 (7-1) arbitro CERINO

PARTENOPE – AMATORI TORRE DEL GRECO = 36 – 10 (6-1) arbitro GIANNATTASIO

NAPOLI AFRAGOLA – SCAMPIA = 36 – 7 (6-1) arbitro AMBROSIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

UNDER 18 ELITE

NAPOLI AFRAGOLA – IVPC BENEVENTO = 12 – 8 arbitro SALIERNO

NOTA PER LE REDAZIONI: in allegato foto di libero utilizzo relativa all’incontro oderno di Under 18 Elite Napoli Afragola – IVPC Benevento / Photo

Credit: Stefano Fiore

