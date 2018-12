Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo

RISULTATI DI DOMENICA 9 DICEMBRE

Napoli – Si chiude un’altra domenica ovale ricca di impegni in regione: termina definitivamente la prima fase del torneo giovanile Under 16, Serie

C1 che si avvia verso la conclusione e torneo di C2 quasi al giro di boa. In campo anche le categorie Under 18 maschili e femminili e le massime

competizioni di Serie A e Serie B.

Under 16 – fase qualificazione – finale ritorno

Il secondo turno della finale di categoria tra Napoli Afragola ed IVPC Benvento se lo aggiudicano i napoletani bissando così il successo dell’andata

e qualificandosi al torneo Elite.

Under 16 – fase piazzamenti – ritorno

Si chiudono oggi gli spareggi per definire i piazzamenti definitivi del torneo. Vincono tutte le formazioni della provincia di Napoli: Partenope ed

Amatori Torre del Greco in casa, e Pozzuoli in trasferta.

Under 18 femminile – Campionato Interregionale

Il torneo sbarca in Abruzzo per la quarta tappa di campionato. A Vasto conquistano la classifica di giornata le padrone di casa del Tetras.

Under 18

Quattro squadre in campo nel penultimo turno di andata. Vittorie per le Tigri Bari in casa dei Dragoni Sanniti e per i ragazzi della Partenope davanti

al proprio pubblico contro l’Amatori torre del Greco.

Serie C2

Il torneo si avvicina al giro di boa. Fattore campo che vale solo per la formazione cadetta della Partenope contro la Zona Orientale Salerno. Vittorie

corsare invece per lo Spartacus e per gli Hammers Campobasso con i molisani che restano l’unica formazione imbattuta del girone.

Serie C1

Terzo turno di ritorno. La capolista Amatori Torre del Greco sigilla l’ottava vittoria consecutiva superando il IV Circolo Benevento. Vincono anche

Dragoni Sanniti e Napoli Afragola con la squadra cadetta.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie B

Nel derby campano tra Napoli Afragola ed Arechi, i padroni di casa hanno la meglio sui salernitani.

Serie A

Successo casalingo per l’IVPC Benevento: i Medicei cadono al Pacevecchia.

RISULTATI

UNDER 16 – FASE QUALIFICAZIONE – FINALE RITORNO

NAPOLI AFRAGOLA – IVPC BENEVENTO = 38 – 7 (6-1) arbitro LICCARDI

UNDER 16 – FASE PIAZZAMENTI – RITORNO

PARTENOPE – IV CIRCOLO BENEVENTO = 47 – 17 (9-3) arbitro BORRELLI

NORMANNI – CFC POZZUOLI = 26 – 38 (4-6) arbitro TAVASSI

AMATORI TORRE DEL GRECO – DRAGONI SANNITI = 26 – 0 (4-0) arbitro PEPE

HAMMERS CAMPOBASSO – SCAMPIA = non disputata – arbitro AQUINO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1′ TETRAS – 2′ PARTENOPE – 3′ AMATORI NAPOLI arbitri BIANCHIMANI – CIANTI

UNDER 18

DRAGONI SANNITI – TIGRI BARI = 8 – 19 (1-3) arbitro PUGLIA

PARTENOPE – AMATORI TORRE DEL GRECO = 62 – 12 (10-2) arbitro COVELLI

SERIE C 2 – GIRONE CAMPANIA

AVELLINO – HAMMERS CAMPOBASSO = 0 – 62 (0-10) arbitro CALABRITTO

BALIANO TILES AMATORI AGRO – SPARTACUS SOCIAL CLUB = 6 – 17 (0-2) arbitro MENNELLA

PARTENOPE – ZONA ORIENTALE SALERNO = 33 – 5 (5-1) arbitro PANARIELLO

SERIE C 1 – GIRONE H – POULE CAMPANIA

VESUVIO – NAPOLI AFRAGOLA = 8 – 5 (1-1) arbitro RUSSO

DRAGONI SANNITI – CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 27 – 22 (4-3) arbitro CERINO

AMATORI TORRE DEL GRECO – IV CIRCOLO BENEVENTO = 48 – 0 (7-0) arbitro LICCARDI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE B – GIRONE 4

NAPOLI AFRAGOLA – ARECHI = 74 – 0 arbitro DOSTI

SERIE A – GIRONE 3

IVPC BENEVENTO – I MEDICEI = 31 – 22 arbitro BOTTINO

