Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

SCOCCA L’ORA DEL RUGBY IN CAMPANIA

Centinaia di bambini in piazza contemporaneamente in tutta la regione

Napoli – Domenica 30 settembre alle ore 10 scoccherà “L’Ora del Rugby” in tutta la Campania. Quindici le città coinvolte, diciotto i Club

che scenderanno in strada a promuovere il gioco della palla ovale coinvolgendo i passanti e promuovendo i valori della nostra disciplina: saranno

così centinaia i bambini che scopriranno per la prima volta il rugby.

Dopo il successo della passata edizione, torna in Campania l’evento simultaneo che coinvolge tutte le Società affiliate al Comitato Regionale

Campano della Federazione Italiana Rugby e di conseguenza tutte le città ed i territori di competenza di ciascun Club. È questa in sostanza

l’iniziativa “L’Ora del Rugby”, una festa partecipativa che chiama a raccolta tutto il popolo del rugby campano sancendo così simbolicamente

l’inizio della stagione 2018-2019.

Appuntamento nei parchi, nelle strade e nelle piazze regionali alle ore 10 in punto di domenica 30: animazione, giochi, intrattenimento, partite e

tante altre attività sono state programmate dal movimento campano. In larga maggioranza le Società opteranno per promuovere il rugby ai più

piccoli, invitandoli a provare il gioco con l’ovale tramite i rispettivi tecnici e dirigenti che si sono adoperati per organizzare una sana

mattinata di sport all’aperto.

Alcuni Club daranno vita alla propria festa del rugby aggregandosi ad altri eventi cittadini, sposando in toto lo spirito della manifestazione; altri

apriranno le porte delle proprie strutture per dare la possibilità ai curiosi ed agli appassionati di vivere già l’emozione del campo da gioco;

diverse invece le Società che hanno anche organizzato più eventi che continueranno fino a sera creando così un’intera giornata promozionale.

Quest’anno l’ “Ora del Rugby” cade in concomitanza con la giornata conclusiva della Settimana Europea dello Sport EWOS 2018, confermando

sempre più l’importanza della promozione dei valori rugbistici tra la gente, al di fuori del rettangolo di gioco.

Per la prima volta l’iniziativa si allarga anche in terra molisana, grazie all’interesse della Delegazione Regionale FIR Molise che ha invitato i

propri Club a prende parte all’evento.

Sarà possibile partecipare a “L’ORA DEL RUGBY” 2018 in Campania ed in Molise nelle seguenti città:

• Afragola, via De Gasperi: dimostrazioni di rugby e minirugby (concomitanza evento “3° Raduno Sei di Afragola se…”) – organizzato da Rugby

Afragola;

• Ariano Irpino, bar “Movida Gran Café”: colazione sportiva con atleti seniores, Under 18 ed Under 16 – organizzato da Ariano Rugby;

• Avellino, Piazza della Libertà: dimostrazioni minirugby – organizzato da Avellino Rugby;

• Battipaglia, Piazza Amendola: dimostrazioni minirugby, touch rugby e tag rugby – organizzato da Rugby Club Battipaglia;

• Boscotrecase, Piazza Sant’Anna: intrattenimento e dimostrazioni minirugby – organizzato da Amatori Rugby Torre del Greco;

• Monterusciello, campo “A. Gamba”: evento “Campo aperto” – organizzato da Campi Flegrei Pozzuoli Rugby;

• Napoli, Piazza Nazionale: dimostrazioni minirugby – organizzato da AP Partenope Rugby e AP Partenope Rugby Junior;

• Napoli, Villaggio del Rugby: open day – organizzato da Amatori Napoli Rugby;

• Nola, Piazza Duomo: dimostrazioni di minirugby – organizzato da Rugby Nola;

• Salerno, lungomare: dimostrazioni minirugby – organizzato da Arechi Rugby, Salerno Rugby e Normanni;

• Montecorvino Pugliano, Decathlon: dimostrazioni rugby femminile – organizzato da Arechi Rugby, Salerno Rugby e Normanni;

• Salerno, Parco Mercatello: open day categorie juniores – organizzato da Zona Orientale Rugby Popolare Salerno;

• San Giorgio del Sannio, area fiera: intrattenimento e dimostrazioni minirugby (concomitanza evento UNITALSI) – organizzato da Dragoni Sanniti

Rugby;

• Santa Maria Capua Vetere, Villa Comunale: intrattenimento e dimostrazioni minirugby con giocatori seniores – organizzato da CLAN Santa Maria

Capua Vetere;

• Telese Terme, Piazza Minieri: giochi, intrattenimento e dimostrazioni minirugby – organizzato da Draghi Rugby;

• Termoli, Piazza Monumento: dimostrazioni minirugby – organizzato da Molise Dolphins.

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7519&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7519&key=0405baaf889c0524e9990926ed7c8b43&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)