Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

SERIE C1 UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO

Napoli – Il calendario della Serie C1 girone H Poule 1 Campania 2017-2018 è stato reso noto quest’oggi dalla segreteria del Comitato Regionale

Campano della Federazione Italiana Rugby. Amatori Torre del Greco, CLAN Santa Maria Capua Vetere, Dragoni Sanniti, Due Principati, Partenope e Vesuvio

sono le sei squadre che si affronteranno in un girone all’italiana con gare di andata e ritorno a partire da domenica 1 ottobre.

Trenta gare in totale fino a metà gennaio per stilare la classifica della prima fase: le due formazioni meglio piazzate accedono alla Poule

Promozione, le restanti quattro si battono nella Poule Passaggio dove l’ultima classificata retrocede in Serie C2.

Per accedere al torneo di Serie B 2018/2019 le due migliori formazioni campane si sfideranno in un ulteriore girone all’italiana da sei squadre,

sempre con formula di gare andata e ritorno a partire dal 21 gennaio 2018, che sarà composto dalle prime due compagini del girone H Poule 2

Puglia-Calabria e da altrettante qualificate dal girone H Poule 3 Sicilia-Calabria. Soltanto la migliore classificata conquisterà la promozione.

In linea con il calendario federale nazionale, anche il torneo regionale di Serie C1 prenderà il via domenica 1 ottobre, in concomitanza con tutti

gli altri campionati di rugby italiani.

Clicca qui per il calendario in formato PDF ( www.federugbycampania.it/files/Calendario-Serie-C-1—Girone-H—Poule-Campania—2017-2018.pdf )

Clicca qui per il calendario in formato JPEG ( www.federugbycampania.it/serie-c1.html )

