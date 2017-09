Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo

SERIE C2 UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2017/2018

Napoli – Varato il calendario completo del campionato regionale di Serie C2 girone Campania 2017-2018. Otto le formazioni ai nastri di partenza,

pronte a lottare per un posto in Serie C1 nella stagione rugbistica ventura: IV Circolo Benevento, Amatori Angri, Hammers Campobasso, Napoli Afragola,

NATO Lions, Polisportiva Sarnese, Spartacus Social Club, Zona Orientale Salerno.

Debutto previsto per domenica 8 ottobre, mentre la chiusura del torneo con il suo unico e prezioso verdetto, avverrà il weekend del 14-15 aprile

2018. Quattordici in tutto le giornate di campionato che attraverseranno la lunga stagione sportiva, ad eccezione delle ordinarie pause autunnali

prima, ed invernali poi, stabilite in concomitanza degli impegni casalinghi della Nazionale rispettivamente nei Cariparma Crédit Agricole Test Match

di novembre, e nel Sei Nazioni di febbraio-marzo.

La Serie C2 rappresenta per la Campania la base del movimento ovale seniores e consiste nel primo livello d’ingresso per i Club che intendono

cimentarsi nelle attività agonistiche. In pieno spirito inclusivo e di aggregazione proprio del mondo rugbistico, come già avvenuto nelle passate

stagioni, il Comitato Campano ospita nel proprio torneo gli Hammers Campobasso, formazione della Delegazione Regionale FIR Molise che rappresenta ad

oggi la massima espressione di un territorio limitrofo in costante crescita. Due invece le debuttanti assolute, entrambe della provincia di Salerno:

Angri Stallions e Zona Orientale Salerno, che si aggiungono alla formazione internazionale dei militari della NATO, giunta alla seconda

partecipazione.

