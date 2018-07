Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

TEMPO DI BEACH RUGBY IN CAMPANIA

Dopo la tappa di Napoli appuntamento a Castel Volturno il 7 luglio

Napoli – Oltre trecento rugbisti tra il Lazio e la Campania in queste settimane stanno calcando le spiagge della costa campana per i due tornei

organizzati in regione dall’Amatori Napoli Rugby e dalla Partenope Rugby sotto l’egida della Lega Italiana Beach Rugby.

Appena concluso il VI° Trofeo “Antonio Caiazzo” a Napoli lo scorso 23 giugno, il movimento della palla ovale sulla sabbia sta ricaricando le

batterie in vista del 7 luglio quando si disputerà a Castel Volturno la tappa dell’A’nziria Beach Rugby 2018.

Il Lido Fortuna di Bagnoli è stato il teatro della tappa partenopea di giugno, gestita dai Pirati di Nisida capitanati da Vincenzo Barra: “Un

torneo che ha visto in questa edizione una partecipazione lievemente inferiore sul fronte del numero delle squadre in gara rispetto agli altri anni,

compensata però da un marcato innalzamento del livello tecnico visto in arena” – commenta il dirigente napoletano – “In tutte le partite

c’è stato molto agonismo, specialmente nelle ultime gare quando in campo si è dato il massimo regalando spettacolo ai circa duecento presenti”.

Vincitori della tappa i padroni di casa dei Pirati di Nisida, che conquistano il girone davanti alle blasonate Sabbie Mobili. Terza piazza per i

Colombiani di Nisida, mentre chiudono i Forastici davanti a La Paranza 2008 ed i White & Blue. Durante la giornata sono stati protagonisti anche i

più giovani con esibizioni di minirugby realizzate coinvolgendo i piccoli rugbisti del Napoli Afragola e della Partenope.

Soddisfatto nel complesso per la riuscita della manifestazione, Barra si pronuncia sulla stagione ventura: “Cominceremo a lavorare sin da oggi per

portare nel 2019 un evento importante nel cuore di Napoli, i tempi sono maturi per un ulteriore salto di qualità del beach regionale”.

In calendario invece tra una settimana la quarta edizione dell’“A’nziria Beach Rugby”: a Castel Volturno sabato 7 luglio spazio al torneo

seniores con dieci formazioni provenienti dalla Campania e dal vicino Lazio, mentre domenica 8 l’evento si animerà con le compagini locali delle

categorie juniores e minirugby.

Determinato l’organizzatore Edgardo Palazzi: “Ancora una volta puntiamo ad avere in Campania una delle tappe più interessanti del movimento

centro-meridionale dal punto di vista tecnico. Saranno circa cento gli atleti che si sfideranno ogni singolo giorno sulla sabbia del Lido Bernardino,

avvalendoci di ben nove arbitri per un notevole sforzo organizzativo. Il movimento di beach rugby in Campania ha tanta strada ancora da percorrere, ma

siamo consci che insieme potremmo presto ambire ad avere un evento ancor più prestigioso”.

Nota per le redazioni: in allegato foto di libero utilizzo / foto credit Valeria Sorbino

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

