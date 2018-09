Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo

UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2018/2019 DI SERIE C2

Napoli – La Segreteria del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Rugby ha reso noto quest’oggi il calendario del campionato di

Serie C girone 2.

Otto le formazioni ai nastri di partenza, soltanto una conquisterà l’accesso alla C1. La sfida promozione della stagione 2018/2019 si terrà tra:

Amatori Angri, Avellino, Battipaglia, Draghi Telese, Hammers Campobasso, Partenope, Spartacus Social Club e Zona orientale Salerno.

Una corsa verso il salto di categoria che inizierà nel fine settimana del 14 ottobre, per concludersi dopo cinquantasei gare con il verdetto del

turno conclusivo di domenica 31 marzo. Classica formula del girone all’italiana per le otto compagini campane, che si affronteranno in gare di

andata e ritorno, programmate su quattordici turni complessivi. Si giocherà dunque per sei mesi, con le canoniche pause del calendario in autunno ed

in inverno dovute agli impegni casalinghi della nazionale.

Un campionato che si preannuncia avvincente date le numerose novità delle compagini iscritte: ben quattro infatti le debuttanti assolute

quest’anno, dunque la metà delle partecipanti al torneo, ripartite una per ciascuna provincia.

L’Avellino Rugby rappresenterà l’irpinia, il Battipaglia sposta il baricentro dei Club della provincia salernitana, i Draghi di Telese saranno

gli unici sanniti in competizione e la Partenope rappresenterà Napoli con la sua formazione cadetta.

Quattro i Club confermati invece: i casertani dello Spartacus ed i salernitani della Zona Orientale e dell’Amatori Angri a cui si aggiungono gli

Hammers di Campobasso, formazione molisana anche in questa stagione accorpata al torneo campano.

NOTA PER LE REDAZIONI: è possibile consultare e scaricare il calendario cliccando qui

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale Campano FIR

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 377 3711

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

